RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ обстріляли спальний район Харкова: загинуло 7 людей (фото)

761
Харків обстріл Слобідка атака окупанти вторгнення Росія
7 людей загинули внаслідок обстрілу Харкова

За даними обласної прокуратури, внаслідок обстрілу також постраждали 34 особи, серед яких є діти.

Російські війська обстріляли житловий квартал Харкова, внаслідок чого загинули мирні жителі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Правоохоронці не уточнюють, який саме район обласного центру обстріляли окупаційні війська. За даними МВС, унаслідок атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення.

"Серед постраждалих — діти. Усіх доправили до лікарні Харкова. Усі постраждалі не мають жодного стосунку до військових", — продовжили у пресслужбі.

Незважаючи на небезпечну ситуацію в регіоні, поліцейські оперативно прибули на місце обстрілу для задокументування воєнного злочину, скоєного військами РФ.

Війська РФ обстріляли спальний район Харкова
Війська РФ обстріляли спальний район Харкова
Війська РФ обстріляли спальний район Харкова
Війська РФ обстріляли спальний район Харкова
Війська РФ обстріляли спальний район Харкова
Війська РФ обстріляли спальний район Харкова
Війська РФ обстріляли спальний район Харкова
Війська РФ обстріляли спальний район Харкова
Війська РФ обстріляли спальний район Харкова
Війська РФ обстріляли спальний район Харкова
Війська РФ обстріляли спальний район Харкова
Війська РФ обстріляли спальний район Харкова

Як інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу Слобідського району міста загинуло 7 людей. Атаку спального кварталу, за даними правоохоронців, було здійснено приблизно о 18:00 3 квітня.

"Унаслідок пошкоджено близько десяти будинків і тролейбусне депо. За попередньою інформацією, загинули 7 людей. 34 особи отримали поранення, серед них троє дітей. Досудове розслідування триває", — йдеться у повідомленні прокуратури.

За фактом обстрілу Слобідського району Харкова та загибелі мирних мешканців відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу, яка об'єднана з "навмисним вбивством" — "Порушення законів і звичаїв війни".

Увага, жорстокі кадри! Фото не рекомендується до перегляду особам молодше 18 років, жінкам і людям зі слабкою психікою!

Харків обстріл Слобідка атака окупанти вторгнення Росія
7 людей загинули внаслідок обстрілу Харкова

Нагадаємо, в ніч із 3 на 4 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок обстрілу, за даними обласної адміністрації, постраждав об'єкт критичної інфраструктури, а інформація про можливі жертви уточнювалася.

Також повідомлялося, що російські ЗМІ відкрито закликають до масових репресій і геноциду українців у процесі повномасштабної війни.