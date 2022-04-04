ЗС РФ обстріляли спальний район Харкова: загинуло 7 людей (фото)

За даними обласної прокуратури, внаслідок обстрілу також постраждали 34 особи, серед яких є діти.

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Російські війська обстріляли житловий квартал Харкова, внаслідок чого загинули мирні жителі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Правоохоронці не уточнюють, який саме район обласного центру обстріляли окупаційні війська. За даними МВС, унаслідок атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення.

"Серед постраждалих — діти. Усіх доправили до лікарні Харкова. Усі постраждалі не мають жодного стосунку до військових", — продовжили у пресслужбі.

Незважаючи на небезпечну ситуацію в регіоні, поліцейські оперативно прибули на місце обстрілу для задокументування воєнного злочину, скоєного військами РФ.

[ + – ] Війська РФ обстріляли спальний район Харкова [ + – ] Війська РФ обстріляли спальний район Харкова [ + – ] Війська РФ обстріляли спальний район Харкова [ + – ] Війська РФ обстріляли спальний район Харкова

Як інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу Слобідського району міста загинуло 7 людей. Атаку спального кварталу, за даними правоохоронців, було здійснено приблизно о 18:00 3 квітня.

"Унаслідок пошкоджено близько десяти будинків і тролейбусне депо. За попередньою інформацією, загинули 7 людей. 34 особи отримали поранення, серед них троє дітей. Досудове розслідування триває", — йдеться у повідомленні прокуратури.

За фактом обстрілу Слобідського району Харкова та загибелі мирних мешканців відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу, яка об'єднана з "навмисним вбивством" — "Порушення законів і звичаїв війни".

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[ + – ] 7 людей загинули внаслідок обстрілу Харкова

Нагадаємо, в ніч із 3 на 4 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок обстрілу, за даними обласної адміністрації, постраждав об'єкт критичної інфраструктури, а інформація про можливі жертви уточнювалася.

Також повідомлялося, що російські ЗМІ відкрито закликають до масових репресій і геноциду українців у процесі повномасштабної війни.