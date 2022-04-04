Від верхівки до цивільних: росЗМІ відкрито закликають до геноциду українців

Автор статті Тимофій Сергейцев стверджує, що "перевиховання" українців необхідно досягти репресіями та жорсткою цензурою, а після закінчення війни окупанти проведуть військовий трибунал.

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Державне російське ЗМІ Медіагрупа "Россия Сегодня" опублікувала статтю, в якій містяться заклики щодо необхідності проведення репресій і етнічних чисток серед українського населення. Матеріал, автором якого є політтехнолог Тимофій Сергейцев, оприлюднили на сайті "РІА Новини".

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У пропагандистській статті під назвою "Що Росія має зробити з Україною" йдеться про "денацифікацію" українського народу, який був "освоєний і втягнутий нацистським режимом у свою політику".

Тимофій Сергейцев закликає не проводити паралелі між підрозділами ЗСУ, територіальною обороною та "націоналістичними батальйонами", які "рівно винні в геноциді російського народу та позамежної жорстокості до мирного населення".

"Має бути проведена тотальна люстрація. Ліквідовані та заборонені будь-які організації, що пов'язали себе з практикою нацизму. Однак, крім верхівки, винна і значна частина народної маси, яка є пасивними нацистами, посібниками нацизму… Подальша денацифікація цієї маси населення ідеологічними репресіями нацистських установок і жорсткою цензурою: не лише в політичній сфері, але обов'язково також у сфері культури й освіти", — продовжив політтехнолог у своєму пропагандистському матеріалі.

Автор статті також звинуватив ЄС і США в "проєктуванні та фінансуванні українського нацизму", а мешканців західних областей України назвав "інструментом нацифікації країни". Крім того, Сергійцев назвав "укронацизм" великою загрозою для Росії та всього світу.

Політтехнолог стверджує, що назва "Україна" не повинна бути збережена як "титул повністю денацифікованої державного утворення", говорячи про перейменування нашої країни в разі повної окупації.

"Ніяких "планів Маршалла" для цих територій допускати не можна. Денацифікація неминуче буде й деукраїнізацією — відмовою від розпочатого ще радянською владою масштабного штучного роздування етнічного компонента самоідентифікації населення територій історичних Малоросії та Новоросії… Бандерівська верхівка повинна буди ліквідована, перевиховати її неможливо. Соціальне "болото", яке активно та пасивно її підтримало дією та бездіяльністю, має пережити тяготи війни та засвоїти пережитий досвід як історичний урок і спокутування своєї провини", — продовжив Сергейцев і додав, що ті громадяни, які не підтримували "нацистський режим", повинні стати опорою "нової влади".

Крім цього, як стверджує автор статті, "денацифікація українців" проводитиметься в мирний час. Сергійцев також опублікував пункти "спецоперації з примусу України до миру":

ліквідація збройних формувань, а також воєнної, інформаційної та освітньої інфраструктури;

формування органів народного самоврядування та міліції на окупованих територіях;

інсталяція російського інформаційного простору;

суд за "воєнні злочини, поширення нацистської ідеології" та підтримку чинного режиму;

люстрація та оприлюднення особистих даних громадян, яких РФ визначить як "посібників нацистів", залучення їх до примусової праці з відновлення зруйнованої інфраструктури ( з тих, до кого не буде застосовано страту або позбавлення волі );

); за посередництва Кремля прийняття актів "денафікації" України та заборона всіх видів "нацизму";

встановлення меморіалів, пам'ятних знаків "жертвам укронацизму";

внесення "антифашистських і денацифікаційних норм у конституції новостворених республік";

створення постійно чинних органів денацифікації, які працюватимуть протягом 25 років.

Підсумовуючи, Тимофій Сергейцев назвав геноцид українського населення "суто російською справою".

[ + – ] РосЗМІ відкрито закликають до геноциду українців і етнічних чисток

Тимофій Сергейцев — російський політтехнолог і філософ. Один із керівників передвиборчої парламентської кампанії бізнесмена Віктора Пінчука в 1999 році. Також протягом 1998-2000 років політтехнолог консультував медіа- та бізнес-проєкти Віктора Пінчука та брав участь у реорганізації телеканалу ICTV та промислової групи "Інтерпайп". 2004 року, коли проходили президентські вибори в Україні, Сергейцев консультував Віктора Януковича. У 2009 році політтехнолог був одним із голів передвиборчого штабу Арсенія Яценюка.

Раніше Генштаб ЗСУ попереджав, що окупанти готують "референдум" в окупованій Херсонській області для подальшого проголошення "ХНР".

Також повідомлялося, що після виходу військ РФ із Бучі в передмісті Києва виявили братську могилу, в якій окупанти поховали близько 300 людей. Серед жертв російських військовослужбовців — неповнолітні, яким пов'язували руки та стріляли в потилицю.