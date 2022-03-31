Російські окупанти готують "референдум" на Херсонщині для створення "ХНР", — Генштаб

Для реалізації сценарію створення "ХНР" Росія залучає співробітників ФСБ, які займатимуться "роз'яснювальною роботою" серед місцевого населення та органів влади.

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Керівництво Російської Федерації намагається формувати на тимчасово окупованій території військово-цивільні адміністрації. Зокрема, на півдні України противник розпочав підготовку зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки зазначається робота співробітників ФСБ РФ, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го Головного управління Генерального штабу РФ", — йдеться у повідомленні.

Українське командування зазначає, що основним напрямком діяльності вищезгаданих підрозділів є проведення так званої "роз'яснювальної роботи" з місцевим населенням і представниками місцевої влади. Як додатковий інструмент буде використано пропагандистські відеоматеріали з підставними особами.

Варто зазначити, що ще 12 березня російські окупанти запропонували депутатам Херсонської обласної ради провести "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки". За словами голови місцевої облради Сергія Хланя, росіяни дзвонили по телефону депутатам і пропонували співпрацю.

Проте спроби РФ організувати у Херсоні "референдум" зустріли рішучий протест із боку місцевого населення. Наступного дня 13 березня українці вийшли на мирну акцію протесту під національними прапорами, тримаючи в руках плакати з антиросійськими гаслами, після чого, намагаючись розігнати мітинг, солдати ЗС РФ відкрили вогонь по протестувальниках, застосовуючи гумові кулі.

Раніше Фокус розповів про провальні спроби керівництва РФ здійснити на Херсонщині сценарій "Л/ДНР". Оскільки російських військ шокував опір місцевого населення, який безстрашно виходив на акції протесту проти окупантів, створення так званої "ХНР" цілком імовірно буде неможливим.