Российские оккупанты готовят "референдум" в Херсонской области для создания "ХНР", — Генштаб

Для реализации сценария создания "ХНР" Россия задействует сотрудников ФСБ, которые будут заниматься "разъяснительной работой" среди местного населения и органов власти.

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Руководство Российской Федерации пытается формировать на временно оккупированной территории военно-гражданские администрации. В частности на юге Украины противник начал подготовку по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Для реализации сценария относительно создания на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников ФСБ РФ, 652-ой группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го Главного управления Генерального штаба РФ", — говорится в сообщении.

Украинское командование отмечает, что основным направлением деятельности вышеуказанных подразделений является проведение так называемой "разъяснительной работы" с местным населением и представителями местной власти. В качестве дополнительного инструмента будут использованы пропагандистские видеоматериалы с подставными лицами.

Следует отметить, что еще 12 марта российские оккупанты предложили депутатам Херсонского областного совета провести "референдум" о создании "Херсонской народной республики". По словам главы местного облсовета Сергея Хланя, россияне звонили по телефону депутатам и предлагали сотрудничество.

Однако попытки РФ организовать в Херсоне "референдум" встретили решительный протест со стороны местного населения. На следующий день 13 марта украинцы вышли на мирную акцию протеста под национальными флагами, держа в руках плакаты с антироссийскими лозунгами, после чего, в попытке разогнать митинг, солдаты ВС РФ открыли огонь по протестующим, применяя резиновые пули.

Ранее Фокус рассказал о провальных попытках руководства РФ осуществить в Херсонской области сценарий "Л/ДНР". Поскольку для российских войск оказалось шоком сопротивление местного населения, которое бесстрашно выходило на акции протеста против оккупантов, создание так называемой "ХНР" вполне вероятно будет невозможным.