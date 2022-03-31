Российские оккупанты готовят "референдум" в Херсонской области для создания "ХНР", — Генштаб
Для реализации сценария создания "ХНР" Россия задействует сотрудников ФСБ, которые будут заниматься "разъяснительной работой" среди местного населения и органов власти.
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Руководство Российской Федерации пытается формировать на временно оккупированной территории военно-гражданские администрации. В частности на юге Украины противник начал подготовку по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Для реализации сценария относительно создания на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников ФСБ РФ, 652-ой группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го Главного управления Генерального штаба РФ", — говорится в сообщении.
Украинское командование отмечает, что основным направлением деятельности вышеуказанных подразделений является проведение так называемой "разъяснительной работы" с местным населением и представителями местной власти. В качестве дополнительного инструмента будут использованы пропагандистские видеоматериалы с подставными лицами.
Следует отметить, что еще 12 марта российские оккупанты предложили депутатам Херсонского областного совета провести "референдум" о создании "Херсонской народной республики". По словам главы местного облсовета Сергея Хланя, россияне звонили по телефону депутатам и предлагали сотрудничество.
Однако попытки РФ организовать в Херсоне "референдум" встретили решительный протест со стороны местного населения. На следующий день 13 марта украинцы вышли на мирную акцию протеста под национальными флагами, держа в руках плакаты с антироссийскими лозунгами, после чего, в попытке разогнать митинг, солдаты ВС РФ открыли огонь по протестующим, применяя резиновые пули.
Ранее Фокус рассказал о провальных попытках руководства РФ осуществить в Херсонской области сценарий "Л/ДНР". Поскольку для российских войск оказалось шоком сопротивление местного населения, которое бесстрашно выходило на акции протеста против оккупантов, создание так называемой "ХНР" вполне вероятно будет невозможным.