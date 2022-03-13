В Херсоне около 10 тысяч человек вышли на митинг против России: оккупанты открыли огонь (фото, видео)

Участники митинга кричали "Херсон – это Украина" и "Русский солдат – фашистский оккупант!".

В оккупированном россиянами Херсоне 13 марта жители вышли на мирную акцию на площадь Свободы под украинскими флагами. Российские оккупанты открыли огонь по участникам митинга, сообщает "Украинская правда".

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По данным Telegram-канала "Информационное сопротивление", на акцию протеста против российской оккупации города пришло около 10 тысяч херсонцев.

Участники митинга держали украинские флаги и патриотические плакаты. Люди скандировали "Херсон – это Украина", "Домой", "Фашисты!", "Домой, пока живой", "Слава нации – смерть врагам", "Русский солдат, иди на**й" и другие антироссийские лозунги.

При этом участников проукраинского митинга не остановило ни наличие в городе десятков вооруженных российских солдат, ни много российской военной техники.

Как сообщает "Украинская правда", позже российские оккупанты открыли огонь по участникам мирной ходы. В это время люди скандировали: "Русский солдат – фашистский оккупант!". Российские военные стреляли в воздух и по ногам участников митинга резиновыми пулями.

[ + – ] Россияне открыли огонь по мирному митингу

Также в Херсоне сегодня несколько людей вышли на митинг в поддержку России. Об этом сообщает херсонский журналист Иван Антипенко в Facebook.

"Тем временем в Херсоне коллаборанты собрались на первый публичный митинг. В то же время, когда на площади Свободы тысячи людей вышли в поддержку Украины, в парке Славы собралось несколько десятков маргиналов, поддерживающих русню. О каждом из них мы знали. Теперь они проявились очевидно для всех", — написал журналист.

Участники пророссийского митинга принесли с собой красные коммунистические флаги.

По словам Антипенко, на митинге были замечены бывший мэр города и член "Партии регионов" Владимир Сальдо, бывший чиновник горсовета Сергей Черевко, бывшая преподавательница Херсонской академии непрерывного образования Татьяна Кузьмич и ряд местных пророссийских блогеров.

[ + – ] Пост Ивана Антипенко

Ранее Фокус сообщал, что в Херсонской области готовят "референдум" по созданию "ХНР". Российские силы звонят депутатам региона с предложением о сотрудничестве в создании "республики".