В Херсоне около 10 тысяч человек вышли на митинг против России: оккупанты открыли огонь (фото, видео)
Участники митинга кричали "Херсон – это Украина" и "Русский солдат – фашистский оккупант!".
В оккупированном россиянами Херсоне 13 марта жители вышли на мирную акцию на площадь Свободы под украинскими флагами. Российские оккупанты открыли огонь по участникам митинга, сообщает "Украинская правда".
По данным Telegram-канала "Информационное сопротивление", на акцию протеста против российской оккупации города пришло около 10 тысяч херсонцев.
Участники митинга держали украинские флаги и патриотические плакаты. Люди скандировали "Херсон – это Украина", "Домой", "Фашисты!", "Домой, пока живой", "Слава нации – смерть врагам", "Русский солдат, иди на**й" и другие антироссийские лозунги.
При этом участников проукраинского митинга не остановило ни наличие в городе десятков вооруженных российских солдат, ни много российской военной техники.
Как сообщает "Украинская правда", позже российские оккупанты открыли огонь по участникам мирной ходы. В это время люди скандировали: "Русский солдат – фашистский оккупант!". Российские военные стреляли в воздух и по ногам участников митинга резиновыми пулями.
Также в Херсоне сегодня несколько людей вышли на митинг в поддержку России. Об этом сообщает херсонский журналист Иван Антипенко в Facebook.
"Тем временем в Херсоне коллаборанты собрались на первый публичный митинг. В то же время, когда на площади Свободы тысячи людей вышли в поддержку Украины, в парке Славы собралось несколько десятков маргиналов, поддерживающих русню. О каждом из них мы знали. Теперь они проявились очевидно для всех", — написал журналист.
Участники пророссийского митинга принесли с собой красные коммунистические флаги.
По словам Антипенко, на митинге были замечены бывший мэр города и член "Партии регионов" Владимир Сальдо, бывший чиновник горсовета Сергей Черевко, бывшая преподавательница Херсонской академии непрерывного образования Татьяна Кузьмич и ряд местных пророссийских блогеров.
Ранее Фокус сообщал, что в Херсонской области готовят "референдум" по созданию "ХНР". Российские силы звонят депутатам региона с предложением о сотрудничестве в создании "республики".