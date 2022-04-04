От верхушки до гражданских: росСМИ открыто призывают к геноциду украинцев

Автор статьи Тимофей Сергейцев утверждает, что "перевоспитание" украинцев необходимо достичь репрессиями и жесткой цензурой, а по завершению войны оккупанты проведут военный трибунал.

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Государственное российское СМИ Медиагруппа "Россия Сегодня" опубликовало статью, в которой содержатся призывы о необходимости проведения репрессий и этнических чисток среди украинского населения. Материал, автором которого является политтехнолог Тимофей Сергейцев, был обнародован на сайте "РИА Новости".

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В пропагандистской статье под названием "Что Россия должна сделать с Украиной" говорится о "денацификации" украинского народа, который был "освоен и втянут нацистским режимом в свою политику".

Тимофей Сергейцев призывает не проводить параллели между подразделениями ВСУ, территориальной обороной и "националистическими батальонами", которые "равно виновны в геноциде русского народа и запредельной жестокости к мирному населению".

"Должна быть проведена тотальная люстрация. Ликвидированы и запрещены любые организации, связавшие себя с практикой нацизма. Однако, помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма… Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования", — продолжил политтехнолог в своем пропагандистском материале.

Автор статьи также обвинил ЕС и США в "проектировании и финансировании украинского нацизма", а жителей западных областей Украины назвал "инструментом нацификации страны". Более того, Сергейцев назвал "укронацизм" большой угрозой для России и всего мира.

Политтехнолог утверждает, что название "Украина" не должно быть сохранено в качестве "титула полностью денацифицированного государственного образования", говоря о переименовании нашей страны в случае полной оккупации.

"Никаких "планов Маршалла" для этих территорий допускать нельзя. Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией — отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии… Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, ее перевоспитание невозможно. Социальное "болото", активно и пассивно ее поддержавшее действием и бездействием, должно пережить тяготы войны и усвоить пережитый опыт как исторический урок и искупление своей вины", — продолжил Сергейцев и добавил, что те граждане, которые не поддерживали "нацистский режим", должны стать опорой "новой власти".

Помимо этого, как утверждает автор статьи, "денацификация украинцев", будет проводиться в мирное время. Сергейцев также опубликовал пункты "спецоперации по принуждению Украины к миру":

ликвидация вооруженных формирований, а также военной, информационной и образовательной инфраструктуры;

формирование органов народного самоуправления и милиции на оккупированных территориях

инсталляция российского информационного пространства;

трибунал за "военные преступления, распространение нацистской идеологии" и поддержку действующего режима;

люстрация и обнародование личных данных граждан, которых РФ определит как "пособников нацистов", привлечение их к принудительному труду по восстановлению разрушенной инфраструктуры ( из числа тех, к кому не будет применена смертная казнь или лишение свободы );

); при посредничестве Кремля принятие актов "денафицикации" Украины и запрет всех видов "нацизма";

установление мемориалов, памятных знаков "жертвам укронацизма";

внесение "антифашистских и денацификационных норм в конституции новосозданных республик";

создание постоянно действующих органов денацификации, которые будут работать в течение 25 лет.

Подытоживая, Тимофей Сергейцев назвал геноцид украинского населения "сугубо русским делом".

[ + – ] РосСМИ открыто призывают к геноциду украинцев и этническим чисткам

Тимофей Сергейцев — российский политтехнолог и философ. Один из руководителей предвыборной парламентской кампании бизнесмена Виктора Пинчука в 1999 году. Также в течение 1998-2000 годов политтехнолог консультировал медиа- и бизнес-проекты Виктора Пинчука, и участвовал в реорганизации телеканала ICTV и промышленной группы "Интерпайп". В 2004 году, когда проходили президентские выборы в Украине, Сергейцев консультировал Виктора Януковича. В 2009 году политтехнолог был одним из председателей предвыборного штаба Арсения Яценюка.

Ранее Генштаб ВСУ предупреждал, что оккупанты готовят "референдум" в оккупированной Херсонской области для последующего провозглашения "ХНР".

Также сообщалось, что после выхода войск РФ из Бучи в пригороде Киева обнаружили братскую могилу, в которой оккупанты похоронили около 300 человек. Среди жертв российских военнослужащих — несовершеннолетние, которым связывали руки и стреляли в затылок.