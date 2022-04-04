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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ обстреляли спальный район Харькова: погибли 7 человек (фото)

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Харьков обстрел Слободка атака оккупанты вторжение Россия
7 человек погибли в результате обстрела Харькова

По данным областной прокуратуры, в результате обстрела также пострадали 34 человека, среди которых есть дети.

Российские войска обстреляли жилой квартал Харькова, в результате чего погибли мирные жители. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Правоохранители не уточняют, какой именно район областного центра был обстрелян оккупационными войсками. По данным МВД, в результате атаки есть погибшиеи и раненые среди гражданского населения.

"Среди пострадавших — дети. Всех доставили в больницу Харькова. Все пострадавшие не имеют никакого отношения к военным", — продолжили в пресс-службе.

Несмотря на опасную ситуацию в регионе, полицейские оперативно прибыли на место обстрела для задокументирования военного преступления, которое было совершено войсками РФ.

Харьков обстрел оккупанты артиллерия вторжение
Войска РФ обстреляли спальный район Харькова
Харьков обстрел оккупанты артиллерия вторжение
Войска РФ обстреляли спальный район Харькова
Харьков обстрел оккупанты артиллерия вторжение
Войска РФ обстреляли спальный район Харькова
Харьков обстрел оккупанты артиллерия вторжение
Войска РФ обстреляли спальный район Харькова
Харьков обстрел оккупанты артиллерия вторжение
Харьков обстрел оккупанты артиллерия вторжение
Харьков обстрел оккупанты артиллерия вторжение
Харьков обстрел оккупанты артиллерия вторжение

Как информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрела Слободского района города погибли 7 человек. Атака спального квартала, по данным правоохранителей, была осуществлена около 18:00 3 апреля.

"В результате повреждено около десяти домов и троллейбусное депо. По предварительной информации, погибли 7 человек. 34 человека получили ранения, среди них трое детей. Досудебное расследование продолжается", — говорится в сообщении прокуратуры.

По факту обстрела Слободского района Харькова и гибели мирных жителей открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса, которая объединена с "умышленным убийством" — "Нарушения законов и обычаев войны".

Внимание, жестокие кадры! Фото не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет, женщинам и людьм со слабой психикой!

Харьков обстрел Слободка атака оккупанты вторжение Россия
7 человек погибли в результате обстрела Харькова

Напомним, в ночь с 3 на 4 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела, по данным областной администрации, пострадал объект критической инфраструктуры, а информация о возможных жертвах уточнялась.

Также сообщалось, что российские СМИ открыто призывают в массовым репрессиям и геноциду украинцев в ходе полномасштабной войны.