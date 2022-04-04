ВС РФ обстреляли спальный район Харькова: погибли 7 человек (фото)

По данным областной прокуратуры, в результате обстрела также пострадали 34 человека, среди которых есть дети.

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Российские войска обстреляли жилой квартал Харькова, в результате чего погибли мирные жители. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Правоохранители не уточняют, какой именно район областного центра был обстрелян оккупационными войсками. По данным МВД, в результате атаки есть погибшиеи и раненые среди гражданского населения.

"Среди пострадавших — дети. Всех доставили в больницу Харькова. Все пострадавшие не имеют никакого отношения к военным", — продолжили в пресс-службе.

Несмотря на опасную ситуацию в регионе, полицейские оперативно прибыли на место обстрела для задокументирования военного преступления, которое было совершено войсками РФ.

[ + – ] Войска РФ обстреляли спальный район Харькова [ + – ] Войска РФ обстреляли спальный район Харькова [ + – ] Войска РФ обстреляли спальный район Харькова [ + – ] Войска РФ обстреляли спальный район Харькова

Как информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрела Слободского района города погибли 7 человек. Атака спального квартала, по данным правоохранителей, была осуществлена около 18:00 3 апреля.

"В результате повреждено около десяти домов и троллейбусное депо. По предварительной информации, погибли 7 человек. 34 человека получили ранения, среди них трое детей. Досудебное расследование продолжается", — говорится в сообщении прокуратуры.

По факту обстрела Слободского района Харькова и гибели мирных жителей открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса, которая объединена с "умышленным убийством" — "Нарушения законов и обычаев войны".

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[ + – ] 7 человек погибли в результате обстрела Харькова

Напомним, в ночь с 3 на 4 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела, по данным областной администрации, пострадал объект критической инфраструктуры, а информация о возможных жертвах уточнялась.

Также сообщалось, что российские СМИ открыто призывают в массовым репрессиям и геноциду украинцев в ходе полномасштабной войны.