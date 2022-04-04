Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе

По данным Одесской областной военной администрации, оккупанты обстреляли один из объектов в регионе. Информация о последствиях ракетного удара и возможных жертва уточняется.

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В ночь с 3 на 4 апреля российские войска осуществили ракетный удар по Одессе. Эту информацию подтвердил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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По его словам, ракетный удар был осуществлен оккупантами по одному из объектов в регионе.

"Одесса. Ночью был нанесен р*шистский ракетный удар по одному из объектов. Дальнейшая информация уточняется", — говорится в сообщении спикера Одесской ОВА.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе

Сергей Братчук в другой публикации также призвал жителей региона дождаться официальной информации о ракетном ударе со стороны российских войск.

"Одесса, прошу всех дождаться официальной информации. Спасибо за понимание. Всем 4.5.0 (военный сленг "все спокойно" — ред.)", — добавил спикер Одесской ОВА в своем Facebook.

Стоит отметить, что до ракетного удара ВС РФ в регионе сработала воздушная тревога.

Пресс-служба Одесской областной государственной администрации пока официально не комментировала обстрел портового города оккупантами.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе

Напомним, 2 апреля российские войска осуществили ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Одесской области. По данным Оперативного командования "Юг", из-за обстрела в некоторых районах областного центра были видны задымления, а на месте ЧП работали спасатели и взрывотехники.

Также сообщалось, что 1 апреля ВС РФ осуществили еще один ракетный удар по Одесской области. Запуск трех ракет, как рассказывали в областной госадминистрации, осуществлялся из ОТРК "Искандер-М" в оккупированном Крыму.