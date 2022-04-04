Війська РФ завдали ракетного удару по Одесі

За даними Одеської обласної військової адміністрації, окупанти обстріляли один з об'єктів у регіоні. Інформація про наслідки ракетного удару та можливі жертви уточнюється.

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У ніч із 3 на 4 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Одесі. Цю інформацію підтвердив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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За його словами, ракетний удар було завдано окупантами по одному з об'єктів у регіоні.

"Одеса. Вночі було нанесено р*шистський ракетний удар по одному з об'єктів. Інформація надалі уточнюється", — йдеться у повідомленні спікера Одеської ОВА.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по Одесі

Сергій Братчук в іншій публікації закликав жителів регіону дочекатися офіційної інформації про ракетний удар із боку російських військ.

"Одеса, прошу всіх дочекатися офіційної інформації. Дякуємо за розуміння. Усім 4.5.0 (військовий сленг "все спокійно" — ред.)", — додав речник Одеської ОВА у своєму Facebook.

До ракетного удару ЗС РФ у регіоні спрацювала повітряна тривога.

Пресслужба Одеської обласної державної адміністрації поки що офіційно не коментувала обстріл портового міста окупантами.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по Одесі

Нагадаємо, 2 квітня російські війська здійснили ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури на Одещині. За даними Оперативного командування "Південь", через обстріл у деяких районах обласного центру було видно задимлення, а на місці НП працювали рятувальники та вибухотехніки.

Також повідомлялося, що 1 квітня ЗС РФ здійснили ще один ракетний удар по Одеській області. Запуск трьох ракет, як розповідали в обласній держадміністрації, здійснювався з ОТРК "Іскандер-М" в окупованому Криму.