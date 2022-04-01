Війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області з ОТРК "Іскандер-М" (відео)
За даними голови Одеської ОВА Максима Марченка, запуск трьох ракет було здійснено з території окупованого Криму.
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У п'ятницю ввечері, 1 квітня, війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.
За його словами, окупанти випустили три ракети з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" у напрямку населеного пункту в Одеському районі.
Максим Марченко у вечірньому відеозверненні наголосив, що ракетний удар було здійснено з території окупованого Криму. Голова Одеської обласної військової адміністрації також заявив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.
"Ми цього так не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують про кожен пуск ракет і кожен обстріл нашої землі. Слава Україні!" — додав Марченко у відеозверненні.
Інших подробиць ракетного удару військ РФ по Одеській області голова військової адміністрації не повідомив.
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