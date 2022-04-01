Війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області з ОТРК "Іскандер-М" (відео)

За даними голови Одеської ОВА Максима Марченка, запуск трьох ракет було здійснено з території окупованого Криму.

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У п'ятницю ввечері, 1 квітня, війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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За його словами, окупанти випустили три ракети з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" у напрямку населеного пункту в Одеському районі.

Максим Марченко у вечірньому відеозверненні наголосив, що ракетний удар було здійснено з території окупованого Криму. Голова Одеської обласної військової адміністрації також заявив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

"Ми цього так не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують про кожен пуск ракет і кожен обстріл нашої землі. Слава Україні!" — додав Марченко у відеозверненні.

Інших подробиць ракетного удару військ РФ по Одеській області голова військової адміністрації не повідомив.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області з ВТРК "Іскандер-М"

Раніше повідомлялося, що мешканці Чернігова внаслідок масованих обстрілів два тижні залишаються без води, газу та електрики. За даними поліцейських, Україна фіксує всі воєнні злочини, які скоюють російські окупанти, а найважча ситуація в Ніжинському та Прилуцькому районах.

Зазначимо, що за кілька днів підрозділи ЗСУ звільнили десятки населених пунктів. Як зазначає військове командування, українські військовослужбовці успішно контрнаступають на київському, чернігівському та харківському напрямках.