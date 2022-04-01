Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области из ОТРК "Искандер-М" (видео)
По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, запуск трех ракет был осуществлен с территории оккупированного Крыма.
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В пятницу вечером, 1 апреля, войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко.
По его словам, оккупанты выпустили три ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в направлении населенного пункта в Одесском районе.
Максим Марченко в вечернем видеообращении подчеркнул, что ракетный удар был совершен с территории оккупированного Крыма. Глава Одесской областной военной администрации также заявил, что в результате обстрела есть пострадавшие.
"Мы этого так не оставим. Я обещаю, что они пожалеют о каждом пуске ракет и о каждом обстреле нашей земли. Слава Украине!", — добавил Марченко в видеообращении.
Других подробностей ракетного удара войск РФ по Одесской области глава военной администрации не сообщил.
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