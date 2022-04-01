Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области из ОТРК "Искандер-М" (видео)

По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, запуск трех ракет был осуществлен с территории оккупированного Крыма.

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В пятницу вечером, 1 апреля, войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко.

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По его словам, оккупанты выпустили три ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в направлении населенного пункта в Одесском районе.

Максим Марченко в вечернем видеообращении подчеркнул, что ракетный удар был совершен с территории оккупированного Крыма. Глава Одесской областной военной администрации также заявил, что в результате обстрела есть пострадавшие.

"Мы этого так не оставим. Я обещаю, что они пожалеют о каждом пуске ракет и о каждом обстреле нашей земли. Слава Украине!", — добавил Марченко в видеообращении.

Других подробностей ракетного удара войск РФ по Одесской области глава военной администрации не сообщил.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области из ОТРК "Искандер-М"

Ранее сообщалось, что жители Чернигова в результате массированных обстрелов две недели остаются без воды, газа и электричества. По данным полицейских, Украина фиксирует все военные преступления, которые совершают российские оккупанты, а самая тяжелая ситуация в Нежинском и Прилуцком районах.

Отметим, что за несколько дней подразделения ВСУ освободили десятки населенных пунктов. Как отмечает военное командование, украинские военнослужащие успешно контрнаступают на киевском, черниговском и харьковском направлениях.о