ВСУ за пару дней освободили десятки населенных пунктов по всей стране (фото)
Армия продвигается сразу в нескольких направлениях: Киевская, Черниговская и Херсонская области.
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Вооруженные силы Украины отвоевали уже 11 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщает группировка войск "Юг" в Facebook.
Военные 60-й отдельной пехотной бригады и 4-й танковый батальон 17-й отдельной танковой бригады освободили:
- Нововоронцовку
- Малую Шестерню
- Новогригоровку
- Тополиное
- Князевку
- Красновку
- Свободное
- Каменку
- Пригорье
- Кочубеевку
- Орловое
Благодаря действиям ВСУ жители поселков и сел имеют возможность получать гуманитарную помощь: медикаменты и продукты питания. В ходе боев украинские военные захватили ряд техники: танки Т-64, БМП-2, БМД-2.
На Запорожском направлении десантники совместно с другими силами обороны освободили несколько сел возле Гуляйполе:
- Затишье
- Веселое
- Зеленый Гай
- Червоное
На Черниговском направлении были освобождены:
- Лукашевка
- Слобода
- Петровка
- Старый и Новый Быков
- Гавриловка
- Украинка
- Макеевка
- Терешковка
- Галица
- Яхновка
- Свитанок
Однако в населенных пунктах остается много заминированных мест.
1 апреля по данным СМИ, ВСУ отвоевали поселок Иванков, которое отрезает войска РФ от поставок. В окружении может оказаться 15-тысячная группировка. Единственным выходом для них является понтонная переправа в Ораном.
Также под контроль Украина возвращена Великая Дымерка. В населенном пункте развивается украинский флаг, а по территории работает Нацполиция.
Однако британская разведка считает, что в ближайшие дни в пригородах Киева могут начаться тяжелые бои. Несмотря о заявлении РФ о радикальном снижении интенсивности боев на Киевском и Черниговском направлении.
Напомним, в Чернигове уже более двух недель нет воды, газа и электричества. Однако несмотря на это город держит оборону.