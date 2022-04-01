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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ за пару дней освободили десятки населенных пунктов по всей стране (фото)

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освобождение украины
Фото: Радио Свобода

Армия продвигается сразу в нескольких направлениях: Киевская, Черниговская и Херсонская области.

Вооруженные силы Украины отвоевали уже 11 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщает группировка войск "Юг" в Facebook.

Военные 60-й отдельной пехотной бригады и 4-й танковый батальон 17-й отдельной танковой бригады освободили:

  1. Нововоронцовку
  2. Малую Шестерню
  3. Новогригоровку
  4. Тополиное
  5. Князевку
  6. Красновку
  7. Свободное
  8. Каменку
  9. Пригорье
  10. Кочубеевку
  11. Орловое

Благодаря действиям ВСУ жители поселков и сел имеют возможность получать гуманитарную помощь: медикаменты и продукты питания. В ходе боев украинские военные захватили ряд техники: танки Т-64, БМП-2, БМД-2.

бмд-2
Трофейный БМП-2

На Запорожском направлении десантники совместно с другими силами обороны освободили несколько сел возле Гуляйполе:

  1. Затишье
  2. Веселое
  3. Зеленый Гай
  4. Червоное

На Черниговском направлении были освобождены:

  1. Лукашевка
  2. Слобода
  3. Петровка
  4. Старый и Новый Быков
  5. Гавриловка
  6. Украинка
  7. Макеевка
  8. Терешковка
  9. Галица
  10. Яхновка
  11. Свитанок

Однако в населенных пунктах остается много заминированных мест.

отвоевание территорий
Жители освобожденных сел встречают ВСУ
Фото: Telegram

1 апреля по данным СМИ, ВСУ отвоевали поселок Иванков, которое отрезает войска РФ от поставок. В окружении может оказаться 15-тысячная группировка. Единственным выходом для них является понтонная переправа в Ораном.

Также под контроль Украина возвращена Великая Дымерка. В населенном пункте развивается украинский флаг, а по территории работает Нацполиция.

Однако британская разведка считает, что в ближайшие дни в пригородах Киева могут начаться тяжелые бои. Несмотря о заявлении РФ о радикальном снижении интенсивности боев на Киевском и Черниговском направлении.

Напомним, в Чернигове уже более двух недель нет воды, газа и электричества. Однако несмотря на это город держит оборону.