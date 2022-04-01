ВСУ за пару дней освободили десятки населенных пунктов по всей стране (фото)

Армия продвигается сразу в нескольких направлениях: Киевская, Черниговская и Херсонская области.

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Вооруженные силы Украины отвоевали уже 11 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщает группировка войск "Юг" в Facebook.

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Военные 60-й отдельной пехотной бригады и 4-й танковый батальон 17-й отдельной танковой бригады освободили:

Нововоронцовку Малую Шестерню Новогригоровку Тополиное Князевку Красновку Свободное Каменку Пригорье Кочубеевку Орловое

Благодаря действиям ВСУ жители поселков и сел имеют возможность получать гуманитарную помощь: медикаменты и продукты питания. В ходе боев украинские военные захватили ряд техники: танки Т-64, БМП-2, БМД-2.

[ + – ] Трофейный БМП-2

На Запорожском направлении десантники совместно с другими силами обороны освободили несколько сел возле Гуляйполе:

Затишье Веселое Зеленый Гай Червоное

На Черниговском направлении были освобождены:

Лукашевка Слобода Петровка Старый и Новый Быков Гавриловка Украинка Макеевка Терешковка Галица Яхновка Свитанок

Однако в населенных пунктах остается много заминированных мест.

[ + – ] Жители освобожденных сел встречают ВСУ Фото: Telegram

1 апреля по данным СМИ, ВСУ отвоевали поселок Иванков, которое отрезает войска РФ от поставок. В окружении может оказаться 15-тысячная группировка. Единственным выходом для них является понтонная переправа в Ораном.

Также под контроль Украина возвращена Великая Дымерка. В населенном пункте развивается украинский флаг, а по территории работает Нацполиция.

Однако британская разведка считает, что в ближайшие дни в пригородах Киева могут начаться тяжелые бои. Несмотря о заявлении РФ о радикальном снижении интенсивности боев на Киевском и Черниговском направлении.

Напомним, в Чернигове уже более двух недель нет воды, газа и электричества. Однако несмотря на это город держит оборону.