В ближайшие дни в пригородах Киева могут начаться тяжелые бои, — британская разведка

Несмотря на заявление Минобороны РФ о "кардинальном снижении" военной активности под Киевом и Черниговом, разведчики ожидают бои.

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Несмотря на частичный вывод российского контингента из окраин Киева, в ближайшие дни в пригородах столицы могут начаться ожесточенные бои. Об этом сообщают данные британской разведки.

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Указывается, что ВС РФ продолжают удерживать свои позиции на востоке и на западе к Киеву несмотря на вывод части войск.

"Тяжелые бои, вероятно, займут место в пригородах города (Киева) в ближайшие дни", — указывает британская разведка.

Также продолжаются массированные атаки на Чернигов. Они также не прекращаются несмотря на "радикальное" уменьшение военной активности, о котором заявляли в Минобороны РФ.

В завершении отчета британская разведка отметила, что продолжаются тяжелые бои за Мариуполь. Город стал ключевой страной для российских войск. Однако несмотря на это украинские военные продолжают защищать Мариуполь, под контролем находится центр города.

Напомним, в Минобороны РФ 29 марта заявили о "кардинальном" сокращении военной активности под Киевом и Черниговом.

Американский сенатор штата Мэн Ангус Кинг заявил, что война в Украине переходит в решающую фазу, ВС РФ могут окружить ВСУ на Донбассе.