Найближчими днями в передмісті Києва можуть розпочатися важкі бої, — британська розвідка

Незважаючи на заяву Міноборони РФ про "кардинальне зниження" військової активності під Києвом і Черніговом, розвідники очікують на бої.

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Незважаючи на часткове виведення російського контингенту з околиць Києва, найближчими днями в передмістях столиці можуть розпочатися запеклі бої. Про це повідомляють дані британської розвідки.

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Вказується, що ЗС РФ продовжують утримувати свої позиції на сході та заході до Києва, незважаючи на виведення частини військ.

"Тяжкі бої, ймовірно, займуть місце в передмісті міста (Києва) найближчими днями", — вказує британська розвідка.

Також продовжуються масовані атаки на Чернігів. Вони також не припиняються, незважаючи на "радикальне" зменшення військової активності, про яке заявляли в Міноборони РФ.

На завершення звіту британська розвідка зазначила, що точаться важкі бої за Маріуполь. Місто стало ключовою країною для російських військ. Однак, незважаючи на це українські військові продовжують захищати Маріуполь, під контролем знаходиться центр міста.

Нагадаємо, в Міноборони РФ 29 березня заявили про "кардинальне" скорочення військової активності під Києвом і Черніговом.

Американський сенатор штату Мен Ангус Кінг заявив, що війна в Україні переходить у вирішальну фазу, ЗС РФ можуть оточити ЗСУ на Донбасі.