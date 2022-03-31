ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Черниговской области (фото)

По словам главы местной ОВА Вячеслава Чауса, россияне оставили немало взрывных "подарков", то есть заминировали территорию во время отхода.

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Бойцы Вооруженных сил Украины освободили два населенных пункта в Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

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"ВСУ освободили Лукашевку и Слободу. Там осталось немало взрывных "подарков" от орков", — отметил Чаус, упомянув о минах, которые устанавливают россияне.

По словам чиновника, он вместе с коллегами — своим замом Дмитрием Сыненко, советником Вячеславом Скоряком и некоторыми другими — убедился в том, что, местные жители, несмотря на изнеможение, непоколебимо верят в Украину.

Глава ОВА отметил, что в села привезли все необходимое.

[ + – ] ВСУ освобождают населенные пункты в Черниговской области. [ + – ] ВСУ освобождают населенные пункты в Черниговской области. [ + – ] ВСУ освобождают населенные пункты в Черниговской области. Фото: Telegram

Напомним, что, отступая, российские военные минируют территорию Украины, в частности, используются новейшие мины "Медальон", в которых присутствуют сейсмические датчики. Электронный блок устройства фиксирует сигналы о вибрации грунта, где мина установлена, и сопоставляет их с имеющимися в памяти сигнатурами. Если они совпадают с вибрациями шагов при приближении человека, срабатывает боевая часть. Мина взлетает и взрыв происходит на высоте полтора метра или около того.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным Энергоатома, российские войска собираются покинуть Чернобыль и Славутич. Отмечается, что оккупанты получили значительные дозы облучения, потому что рыли окопы и выстраивали фортификационные сооружения в Рыжем лесу.