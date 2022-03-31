ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у Чернігівській області (фото)

За словами голови місцевої ОВА В'ячеслава Чауса, росіяни залишили чимало вибухових "подарунків", тобто замінували територію під час відходу.

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Бійці Збройних Сил України звільнили два населені пункти на Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.

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"ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу. Там залишилося чимало вибухових "подарунків" від орків", — зазначив Чаус, згадавши про міни, які встановлюють росіяни.

За словами чиновника, він разом з колегами — своїм заступником Дмитром Синенком, радником В'ячеславом Скоряком та деякими іншими — переконався в тому, що місцеві жителі, незважаючи на знемогу, непохитно вірять в Україну.

Голова ОВА зазначив, що до села привезли все необхідне.

[ + – ] ЗСУ звільняють населені пункти у Чернігівській області. [ + – ] ЗСУ звільняють населені пункти у Чернігівській області. [ + – ] ЗСУ звільняють населені пункти у Чернігівській області. Фото: Telegram

Нагадаємо, що, відступаючи, російські військові мінують територію України, зокрема, використовуються новітні міни "Медальйон", у яких присутні сейсмічні датчики. Електронний блок пристрою фіксує сигнали про вібрації ґрунту, де міна встановлена, і зіставляє їх з наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вони збігаються з вібраціями кроків наближення людини, спрацьовує бойова частина. Міна злітає і вибух відбувається на висоті півтора метра або близько того.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними Енергоатому, російські війська збираються залишити Чорнобиль та Славутич. Зазначається, що окупанти отримали значні дози опромінення, тому що рили окопи та вибудовували фортифікаційні споруди в Рудому лісі.