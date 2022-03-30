ЗС РФ мінують територію України новітніми мінами "Медальйон" із сейсмічним датчиком (фото)

Пристрій уловлює вібрації від кроків і подає сигнал бойовій частині — при наближенні міна злітає на 1-1,5 м і вибухає.

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Російські війська використовують для мінування території України новітні міни ПОМ-3 "Медальйон" із сейсмічним датчиком. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Випадки застосування такої зброї вже відзначено в Харківській і Сумській областях.

[ + – ] Найновіші протипіхотні міни "Медальйон". [ + – ] Найновіші протипіхотні міни "Медальйон". Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Найновіші протипіхотні міни "Медальйон".

У системі ПОМ-3 є електронний блок, який обробляє сигнали датчика сейсмічного управління бойовою частиною.

Електронний блок фіксує сигнали про вібрації ґрунту, на якому встановлена міна, і зіставляє їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Датчик вловлює вібрації, і якщо вони збігаються з вібраціями кроків при наближенні людини з достатньою амплітудою, бойова частина пристрою отримує відповідний сигнал і приводиться в дію. Міна злітає на висоту приблизно 1-1,5 м і вибухає.

ПОМ-3 "Медальйон" випускає лише Росія.

Пресслужба ЗСУ просить у жодному разі не підходити близько до цих мін, не підпускати до них інших людей і одразу ж повідомляти до Нацполіції чи інших силових відомств України.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними Генштабу, РФ зосереджує зусилля на захопленні Рубіжного, Маріуполя та Попасної. Російські війська нарощують матеріально-технічне забезпечення на Донецькому й Таврійському напрямах.