ВС РФ минируют территорию Украины новейшими минами "Медальон" с сейсмическим датчиком (фото)

Устройство улавливает вибрации от шагов и подает сигнал боевой части — при приближении мина взлетает на 1-1,5 м и взрывается.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские войска используют для минирования территории Украины новейшие мины ПОМ-3 "Медальон" с сейсмическим датчиком. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Случаи применения такого оружия уже отмечены в Харьковской и Сумской областях.

[ + – ] Новейшие противопехотные мины "Медальон". [ + – ] Новейшие противопехотные мины "Медальон". Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Новейшие противопехотные мины "Медальон".

В системе ПОМ-3 есть электронный блок, который обрабатывает сигналы сейсмического датчика управления боевой частью.

Электронный блок фиксирует сигналы о вибрации грунта, на котором установлена мина и сопоставляет их с имеющимися в памяти сигнатурами. Датчик улавливает вибрации, и, если они совпадают с вибрациями шагов при приближении человека с достаточной амплитудой, боевая часть устройства получает соответствующий сигнал и приводится в действие. Мина взлетает на высоту примерно 1-1,5 м и взрывается.

ПОМ-3 "Медальон" выпускает только Россия.

Пресс-служба ВСУ просит ни в коем случае не подходить близко к этим минам, не подпускать к ним других людей и сразу же сообщать в Нацполицию или другие силовые ведомства Украины.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным Генштаба, РФ сосредотачивает усилия на захвате Рубежного, Мариуполя и Попасной. Российские войска наращивают материально-техническое обеспечение на Донецком и Таврийском направлениях.