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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ минируют территорию Украины новейшими минами "Медальон" с сейсмическим датчиком (фото)

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Новейшая мина "Медальон", противопехотная мина
Фото: Генштаб ВСУ | Новейшая мина "Медальон".

Устройство улавливает вибрации от шагов и подает сигнал боевой части — при приближении мина взлетает на 1-1,5 м и взрывается.

Российские войска используют для минирования территории Украины новейшие мины ПОМ-3 "Медальон" с сейсмическим датчиком. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Случаи применения такого оружия уже отмечены в Харьковской и Сумской областях.

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Новейшие противопехотные мины "Медальон".
противопехотные мины "Медальон"., мины,
Новейшие противопехотные мины "Медальон".
Фото: Генштаб ВСУ
противопехотные мины "Медальон"., мины,
Новейшие противопехотные мины "Медальон".
противопехотные мины "Медальон"., мины,
противопехотные мины "Медальон"., мины,
противопехотные мины "Медальон"., мины,

В системе ПОМ-3 есть электронный блок, который обрабатывает сигналы сейсмического датчика управления боевой частью.

Электронный блок фиксирует сигналы о вибрации грунта, на котором установлена мина и сопоставляет их с имеющимися в памяти сигнатурами. Датчик улавливает вибрации, и, если они совпадают с вибрациями шагов при приближении человека с достаточной амплитудой, боевая часть устройства получает соответствующий сигнал и приводится в действие. Мина взлетает на высоту примерно 1-1,5 м и взрывается.

ПОМ-3 "Медальон" выпускает только Россия.

Пресс-служба ВСУ просит ни в коем случае не подходить близко к этим минам, не подпускать к ним других людей и сразу же сообщать в Нацполицию или другие силовые ведомства Украины.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным Генштаба, РФ сосредотачивает усилия на захвате Рубежного, Мариуполя и Попасной. Российские войска наращивают материально-техническое обеспечение на Донецком и Таврийском направлениях.