Російські війська збираються покинути Чорнобиль та Славутич, — Енергоатом

У компанії підтвердили інформацію, що окупанти РФ отримали значні дози опромінення через те, що обкопувалися та будували фортифікаційні споруди у Рудому лісі.

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Російські військові збираються залишити Чорнобильську АЕС та її супутник – місто Славутич. Підтвердилася інформація, що росіяни, які захопили атомну станцію в Чорнобилі та інші об'єкти в Зоні відчуження, залишили ділянку двома колонами в напрямку Білорусі. Про це повідомляє компанія "Енергоатом" у Telegram.

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У відомстві додали, що про наміри російських солдатів покинути ЧАЕС персонал станції повідомили вранці, 31 березня. Наразі там залишається невелика кількість ворожих військ.

Також є дані, що зараз формується колона з російськими військовими, які брали в облогу Славутич. Вони також рухатимуться в бік Білорусі.

Крім того, підтвердилася інформація про те, що збройні сили Росії окопувалися і будували фортифікаційні споруди в найбільш забрудненому місці Зони відчуження — Рудому лісі. В "Енергоатомі" заявили, що загарбники отримали значні дози опромінення та запанікували за перших ознак хвороби, які з'явилися дуже швидко. А серед військових почав назрівати майже бунт, і вони вирішили піти звідти.

Нагадаємо, 30 березня до центру радіаційної медицини та екології людини в білоруському Гомелі приїхало 7 автобусів з російськими військовими з підозрами на опромінення. Вони, мабуть, отримали його в Чорнобильській зоні.

Раніше, 29 березня, американська розвідка розповіла, що в деяких частинах України Росія почала відведення своєї техніки. Російські військові навколо Києва почали залишати зайняті території, щоб укріпитись на сході та півдні України. Такий крок було зроблено після російсько-українських переговорів у Стамбулі.