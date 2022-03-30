У Гомель доставили російських військових із підозрою на зараження радіацією (фото)

До білоруської медустанови приїхали одразу 7 автобусів, на яких, імовірно, доставили опромінених після відвідування Чорнобильської зони окупантів.

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У середу, 30 березня, до центру радіаційної медицини та екології людини в Гомелі привезли російських військовослужбовців із підозрою на опромінення. Про це у своєму Facebook повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

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За його словами, до білоруського центру радіаційної медицини привезли чергову "партію" окупантів, які отримали опромінення біля Чорнобильської АЕС.

[ + – ] У Гомель прибули російські військовослужбовці з опроміненням радіацією

"12:20 Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини. За фотографією видно, що в машинах люди. Зазначимо, що до цього центру на регулярній основі привозять російських солдатів", — процитував Ємельяненко повідомлення з білоруського Telegram-каналу.

Глава Асоціації чорнобильських туроператорів наголосив, що існують певні правила поведінки в зоні відчуження, які російські військовослужбовці, ймовірно, постійно порушують.

[ + – ] У Гомель прибули опромінені радіацією російські військовослужбовці

Зазначимо, 28 березня агентство Reuters повідомляло, що російські військовослужбовці могли отримати опромінення радіацією після поїздки через зону ЧАЕС. За даними європейських журналістів, окупанти проїжджали через "Рудий ліс" без індивідуальних засобів захисту, через що в них може розвинутись променева хвороба.

29 березня Генштаб ЗСУ попереджав, що окупанти звозять старі боєприпаси до зони ЧАЕС, піддаючи мільйони європейців можливому радіаційному зараженню.