В Гомель доставили российских военных с подозрением на заражение радиацией (фото)

В белорусское медучреждение приехали сразу 7 автобусов, на которых, вероятно, доставили облученных после посещения Чернобыльской зоны оккупантов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В среду, 30 марта, в центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле привезли российских военнослужащих с подозрением на облучение. Об этом в своем Facebook сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, в белорусский центр радиационной медицины привезли очередную "партию" оккупантов, которые получили облучение возле Чернобыльской АЭС.

[ + – ] В Гомель прибыли российские военнослужащие с облучением радиацией

"12:20 Гомель, приехали около 7 медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. По фотографии видно, что в машинах видны люди. Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат", — процитировал Емельяненко сообщение из белорусского Telegram-канала.

Глава Ассоциации чернобільских туроператоров подчеркнул, что существуют определенные правила поведения в зоне отчуждения, которые российские военнослужащие, вероятно, постоянно нарушают.

[ + – ] В Гомель прибыли облученные радиацией российские военнослужащие

Отметим, 28 марта агентство Reuters сообщало, что российские военнослужащие могли получить облучение радиацией после поездки через зону ЧАЭС. По данным европейских журналистов, оккупанты проезжали через "Рыжий лес" без индивидуальных средств защиты, из-за чего у них может развиться лучевая болезнь.

29 марта Генштаб ВСУ предупреждал, что оккупанты свозят старые боеприпасы в зону ЧАЭС, подвергая миллионны европейцев возможному радиационному заражению.