Россияне целенаправленно свозят боеприпасы и размещают командные пункты в зоне отчуждения, где ВСУ не могут вести боевых действий.

На тридцать четвертые сутки противостояния Украинского народа ВС РФ россияне начали отводить отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей. Проводится перегруппировка с тем, чтобы сосредоточить основные усилия на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупационных войск не зафиксировано.

В Полесском направлении противник не проводил активных наступательных действий. Предпринимались попытки огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов:

Романовка,

Горенка,

Лычанка,

Петрушки,

Шпитьки,

Мощун,

Новая Буда,

Майдановка,

Любовичи,

Забуяние,

Наливайковка.

Осуществляется перегруппировка войск и их частичный отвод на территорию Беларуси.

[ + – ] Детская площадка на черниговском пляже "Золотой берег".

На Северском направлении без перемен. Продолжается блокада Чернигова, российская армия пытается наносить огневое поражение гражданским и военным объектам. Противник пытается удержать ранее занятые позиции в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении ВС РФ продолжают блокировать Харьков. Отдельные подразделения 1-й танковой армии были отведены из района Сум за пределы Украины. Продолжается перемещение в других направлениях. В направлении Славянска наступательные возможности ВС РФ были усилены отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа.

В направлении Южного Буга противник восстанавливает боеспособность и пополняет запасы, готовясь к возобновлению наступательных действий.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельная группировка противника продолжает мониторить обстановку, проводить рекогносцировку и изоляцию района боевых действий.

Неисправная техника

В РФ, в районе населенного пункта Богучар, с долгосрочного хранения сняли боевую и специальную технику. Более 40% этих техсредств в неисправном состоянии.

Накопление боеприпасов в зоне ЧАЭС

Официальные лица РФ и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицают факты транспортировки и накопления войсками большого количества боеприпасов поблизости с объектом "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. Из-за деятельности оккупационных войск РФ боеприпасы могут в любое мгновение сдетонировать и привести к радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев.

Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляется сознательно, поскольку вооруженные силы Украины не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия. Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий.

Российские оккупанты пренебрегают мерами безопасности и используют старые и некондиционные боеприпасы. Несчастные случаи с боеприпасами происходят на российских складах регулярно и в мирное время.

Ранее Фокус сообщал, что ЕС и США могут одобрить передачу наступательного вооружения Украине. Решение о предоставлении Украине нового типа вооружения, по информации журналистов, может быть принято с учетом контрнаступательных вылазок ВСУ на отдельных участках фронта.