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Военный Фокус Российско-украинская война

Угроза радиационного заражения миллионов европейцев: РФ свозит старые боеприпасы в зону ЧАЭС

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Оккупант, зона ЧАЭС,
Фото: ТАСС | Оккупант в зоне ЧАЭС.

Россияне целенаправленно свозят боеприпасы и размещают командные пункты в зоне отчуждения, где ВСУ не могут вести боевых действий.

На тридцать четвертые сутки противостояния Украинского народа ВС РФ россияне начали отводить отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей. Проводится перегруппировка с тем, чтобы сосредоточить основные усилия на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупационных войск не зафиксировано.

В Полесском направлении противник не проводил активных наступательных действий. Предпринимались попытки огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов:

  • Романовка,
  • Горенка,
  • Лычанка,
  • Петрушки,
  • Шпитьки,
  • Мощун,
  • Новая Буда,
  • Майдановка,
  • Любовичи,
  • Забуяние,
  • Наливайковка.

Осуществляется перегруппировка войск и их частичный отвод на территорию Беларуси.

Детская площадка, черниговский пляж, "Золотой берег" Чернигов,
Детская площадка на черниговском пляже "Золотой берег".

На Северском направлении без перемен. Продолжается блокада Чернигова, российская армия пытается наносить огневое поражение гражданским и военным объектам. Противник пытается удержать ранее занятые позиции в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении ВС РФ продолжают блокировать Харьков. Отдельные подразделения 1-й танковой армии были отведены из района Сум за пределы Украины. Продолжается перемещение в других направлениях. В направлении Славянска наступательные возможности ВС РФ были усилены отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа.

В направлении Южного Буга противник восстанавливает боеспособность и пополняет запасы, готовясь к возобновлению наступательных действий.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельная группировка противника продолжает мониторить обстановку, проводить рекогносцировку и изоляцию района боевых действий.

Неисправная техника

В РФ, в районе населенного пункта Богучар, с долгосрочного хранения сняли боевую и специальную технику. Более 40% этих техсредств в неисправном состоянии.

Накопление боеприпасов в зоне ЧАЭС

Официальные лица РФ и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицают факты транспортировки и накопления войсками большого количества боеприпасов поблизости с объектом "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. Из-за деятельности оккупационных войск РФ боеприпасы могут в любое мгновение сдетонировать и привести к радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев.

Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляется сознательно, поскольку вооруженные силы Украины не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия. Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий.

Российские оккупанты пренебрегают мерами безопасности и используют старые и некондиционные боеприпасы. Несчастные случаи с боеприпасами происходят на российских складах регулярно и в мирное время.

Ранее Фокус сообщал, что ЕС и США могут одобрить передачу наступательного вооружения Украине. Решение о предоставлении Украине нового типа вооружения, по информации журналистов, может быть принято с учетом контрнаступательных вылазок ВСУ на отдельных участках фронта.