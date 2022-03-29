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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Загроза радіаційного зараження мільйонів європейців: РФ звозить старі боєприпаси в зону ЧАЕС

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Окупант, зона ЧАЕС,
Фото: ТАСС | Окупант у зоні ЧАЕС.

Росіяни цілеспрямовано звозять боєприпаси та розміщують командні пункти в зоні відчуження, де ЗСУ не можуть вести бойові дії.

На тридцять четверту добу протистояння Українського народу ЗС РФ росіяни почали відводити окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Відбувається перегрупування для того, щоб зосередити основні зусилля на Слобожанському та Донецькому напрямах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському напрямку суттєвих змін у складі та становищі окупаційних військ не зафіксовано.

У поліському напрямку противник не проводив активних наступальних дій. Робилися спроби вогневої поразки підрозділів ЗСУ в районах населених пунктів:

  • Романівка,
  • Горенка,
  • Личанка,
  • Петрушки,
  • Шпитьки,
  • Мощун,
  • Нова Буда,
  • Майданівка,
  • Любовичі,
  • Забуяння,
  • Наливайківка.

Здійснюється перегрупування військ і їх часткове відведення на територію Білорусі.

Дитячий майданчик, чернігівський пляж, "Золотий берег" Чернігів,
Дитячий майданчик на чернігівському пляжі "Золотий берег".

На Сіверському напрямку без змін. Триває блокада Чернігова, російська армія намагається завдавати вогневих уражень по цивільних і військових об'єктах. Противник намагається утримати раніше зайняті позиції в напрямі Броварів.

На Слобожанському напрямі ЗС РФ блокують Харків. Окремі підрозділи 1-ї танкової армії були відведені з району Сум за межі України. Продовжується переміщення за іншими напрямками. У напрямку Слов'янська наступальні повноваження ЗС РФ були посилені окремими підрозділами зі складу 20-ї загальновійськової армії західного військового округу.

У напрямі Південного Бугу противник відновлює боєздатність і поповнює запаси, готуючись до відновлення наступальних дій.

У Чорноморській і Азовській операційних зонах корабельне угруповання противника продовжує моніторити обстановку, проводити розвідку й ізоляцію району бойових дій.

Несправна техніка

У РФ, у районі населеного пункту Богучар, із довгострокового зберігання зняли бойову та спеціальну техніку. Понад 40% цих засобів у несправному стані.

Накопичення боєприпасів у зоні ЧАЕС

Офіційні особи РФ і її численна агентура в міжнародних організаціях заперечують факти транспортування та накопичення військами великої кількості боєприпасів поблизу об'єкту "Укриття" на Чорнобильській АЕС. Через діяльність окупаційних військ РФ боєприпаси можуть будь-якої миті здетонувати й призвести до радіаційного зараження території, де проживають сотні мільйонів європейців.

Використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо, оскільки збройні сили України не можуть вести на території зони відчуження бойові дії. Ризик детонації російських боєприпасів високий і без ведення бойових дій.

Російські окупанти нехтують заходами безпеки та використовують старі й некондиційні боєприпаси. Нещасні випадки з боєприпасами трапляються на російських складах регулярно і в мирний час.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС і США можуть схвалити передачу наступального озброєння Україні. Рішення про надання Україні нового типу озброєння, за інформацією журналістів, може бути ухвалено з урахуванням контрнаступальних вилазок ЗСУ на окремих ділянках фронту.