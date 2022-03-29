Загроза радіаційного зараження мільйонів європейців: РФ звозить старі боєприпаси в зону ЧАЕС

Росіяни цілеспрямовано звозять боєприпаси та розміщують командні пункти в зоні відчуження, де ЗСУ не можуть вести бойові дії.

На тридцять четверту добу протистояння Українського народу ЗС РФ росіяни почали відводити окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Відбувається перегрупування для того, щоб зосередити основні зусилля на Слобожанському та Донецькому напрямах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Волинському напрямку суттєвих змін у складі та становищі окупаційних військ не зафіксовано.

У поліському напрямку противник не проводив активних наступальних дій. Робилися спроби вогневої поразки підрозділів ЗСУ в районах населених пунктів:

Романівка,

Горенка,

Личанка,

Петрушки,

Шпитьки,

Мощун,

Нова Буда,

Майданівка,

Любовичі,

Забуяння,

Наливайківка.

Здійснюється перегрупування військ і їх часткове відведення на територію Білорусі.

[ + – ] Дитячий майданчик на чернігівському пляжі "Золотий берег".

На Сіверському напрямку без змін. Триває блокада Чернігова, російська армія намагається завдавати вогневих уражень по цивільних і військових об'єктах. Противник намагається утримати раніше зайняті позиції в напрямі Броварів.

На Слобожанському напрямі ЗС РФ блокують Харків. Окремі підрозділи 1-ї танкової армії були відведені з району Сум за межі України. Продовжується переміщення за іншими напрямками. У напрямку Слов'янська наступальні повноваження ЗС РФ були посилені окремими підрозділами зі складу 20-ї загальновійськової армії західного військового округу.

У напрямі Південного Бугу противник відновлює боєздатність і поповнює запаси, готуючись до відновлення наступальних дій.

У Чорноморській і Азовській операційних зонах корабельне угруповання противника продовжує моніторити обстановку, проводити розвідку й ізоляцію району бойових дій.

Несправна техніка

У РФ, у районі населеного пункту Богучар, із довгострокового зберігання зняли бойову та спеціальну техніку. Понад 40% цих засобів у несправному стані.

Накопичення боєприпасів у зоні ЧАЕС

Офіційні особи РФ і її численна агентура в міжнародних організаціях заперечують факти транспортування та накопичення військами великої кількості боєприпасів поблизу об'єкту "Укриття" на Чорнобильській АЕС. Через діяльність окупаційних військ РФ боєприпаси можуть будь-якої миті здетонувати й призвести до радіаційного зараження території, де проживають сотні мільйонів європейців.

Використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо, оскільки збройні сили України не можуть вести на території зони відчуження бойові дії. Ризик детонації російських боєприпасів високий і без ведення бойових дій.

Російські окупанти нехтують заходами безпеки та використовують старі й некондиційні боєприпаси. Нещасні випадки з боєприпасами трапляються на російських складах регулярно і в мирний час.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС і США можуть схвалити передачу наступального озброєння Україні. Рішення про надання Україні нового типу озброєння, за інформацією журналістів, може бути ухвалено з урахуванням контрнаступальних вилазок ЗСУ на окремих ділянках фронту.