ЄС і США можуть схвалити передачу наступального озброєння Україні, — ЗМІ

Остаточне рішення про надання Україні нового типу озброєння, за даними журналістів, можуть ухвалити з огляду на контрнаступ ЗСУ на окремих напрямках фронту.

Країни Європейського Союзу та США незабаром можуть схвалити рішення щодо виділення Києву озброєння наступального характеру. Про це повідомив високопосадовець ЄС у коментарі журналістам на умовах анонімності.

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Один із кореспондентів поцікавився, чи західні союзники можуть постачати Україні зброю наступального характеру, якщо підрозділи ЗСУ планують іти в атаку на певних напрямках.

За словами чиновника, Захід може схвалити таку процедуру, але для неї "необхідний простір".

"Має бути простір, щоб зробити більше саме в цьому відношенні та саме тому, про що ви згадали, — конфлікт зараз змінюється, — українці зараз роблять контрнаступ у деяких місцях, і, як ви сказали, для цього потрібна зброя іншого виду. Відповідь — так", — продовжив співрозмовник.

Як зазначив європейський чиновник, у питанні про надання Україні військової допомоги існує "можливість для зміни нашої співпраці", а кінцевий результат залежить від "адаптації до ситуації, що змінюється".

Співрозмовник також заявив, що Єврорада ухвалила важливе рішення, ухваливши фінансування української армії за рахунок Фонду мирних можливостей.

"Політичне рішення було прийняте, і наступне — це не нове політичне рішення, а просто рішення в ситуації, що існує", — додав високопосадовець ЄС, коментуючи можливі поставки озброєння наступального характеру Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна розгортає британські ПЗРК Starstrek для бойового застосування. Міністр оборони Великої Британії підтвердив, що ракетні комплекси вже доставили в Київ, і перша частина військовослужбовців пройшла навчання щодо використання озброєння.

26 березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до союзників із закликом надати Україні "адекватну військову допомогу".