"Дайте нам зброю": Подоляк закликав союзників надати Україні "адекватну допомогу"

Крім військової допомоги, Україна хоче бачити від партнерів економічний тиск на Москву, в тому числі шляхом ембарго російських енергоресурсів.

Для ефективності переговорів між Росією та Україною Києву потрібна адекватна допомога міжнародних партнерів. Ідеться зокрема про надання систем протиповітряної оборони, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, фрагмент тексту якого опублікувала пресслужба ОП.

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За його словами, якщо країни НАТО не готові закрити небо в Україні, ЗСУ можуть самі впоратися із загарбниками, але для цього треба ППО.

"Друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати такі міста, як Маріуполь. Третє: потрібні санкції на кшталт нафтового ембарго, максимальні обмеження щодо фінансових операцій тощо", — заявив Подоляк.

Як відомо, Київ неодноразово закликав країни НАТО закрити небо в Україні, це підтримала низка європейських держав. Наприклад, Литва та Латвія.

Але в Альянсі заявили, що не встановлюватимуть безпольотну зону над Україною, оскільки це загрожує початком Третьої світової війни. Президент Володимир Зеленський розкритикував таку позицію НАТО.