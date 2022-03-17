Вторгнення РФ: Литва та Латвія закликають закрити небо над Україною

Сейм Латвії слідом за сеймом Литви одноголосно проголосували за звернення щодо запровадження безпольотної зони над Україною.

17 березня країни-члени НАТО Латвія та Литва закликали закрити небо України. Першою країною стала Литва, сейм якої опублікував своє звернення на офіційній сторінці в Twitter.

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Як йдеться в повідомленні, парламентарі одноголосно ухвалили резолюцію, закликавши ООН до негайних дій для забезпечення безпольотної зони над Україною. Все для того, щоб зупинити масову смерть цивільного населення:

Пізніше стало відомо, що Латвія за Литвою закликає до введення безпольотної зони над Україною. Сейм підтримав закриття неба та заходи щодо стримування російської агресії:

"Цією заявою парламентарі висловлюють тверду підтримку України, її захисників і народу в боротьбі проти агресивної війни, розв'язаної Російською Федерацією, і підтверджують непохитну підтримку Латвійською Республікою суверенітету і територіальної цілісності України. Сейм одноголосно прийняв заяву про встановлення безпілотної зони на території України", — йдеться в повідомленні на офіційному сайті Сейму Латвії.

4 березня НАТО відмовилося закрити небо над Україною, а 8 березня секретар РНБО закликав Захід передати Києву бойову авіацію та засоби ППО. Президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО за відмову закривати небо над Україною. За словами глави держави, члени Альянсу самі створили наратив, що запровадження безпольотної зони призведе до прямого військового конфлікту з Росією. Зеленський також попередив, що всі громадяни, яких уб'є російська авіація, загинуть через НАТО.

14 березня парламент Естонії закликав закрити українське небо, запровадити торговельне ембарго проти РФ та Білорусі та підтримати Україну в досягненні членства в НАТО та ЄС.