Вторжение РФ: Литва и Латвия призывают закрыть небо над Украиной

Сейм Латвии вслед за сеймом Литвы единогласно проголосовали за обращение о введении бесполетной зоны над Украиной.

17 марта страны-члены НАТО Латвия и Литва призвали закрыть небо Украины. Первой страной стала Литва, чей сейм опубликовал свое обращение на официальной странице в Twitter.

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Как идется в сообщении, парламентарии единогласно приняли резолюцию, призвав ООН к немедленным действиям для обеспечения бесполетной зоны над Украиной. Все для того, чтобы остановить массовую смерть гражданского населения:

Позже стало известно, что Латвия вслед за Литвой призывает к введению бесполетной зоны над Украиной. Сейм поддержал закрытие неба и меры по сдерживанию российской агрессии:

"Этим заявлением парламентарии выражают твердую поддержку Украины, ее защитников и народа в борьбе против агрессивной войны, развязанной Российской Федерацией, и подтверждают непоколебимую поддержку Латвийской Республикой суверенитета и территориальной целостности Украины. Сейм единогласно принял заявление об установлении бесполетной зоны на территории Украины", — идется в сообщении на официальном сайте Сейма Латвии.

4 марта НАТО отказалось закрыть небо над Украиной, а 8 марта секретарь СНБО призвал Запад передать Киеву боевую авиацию и средства ПВО. Президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за отказ закрывать небо над Украиной. По словам главы государства, члены Альянса сами создали нарратив, что введение бесполетной зоны приведет к прямому военному конфликту с Россией. Зеленский также предупредил, что все граждане, которых убьет российская авиация, погибнут по вине НАТО.

14 марта парламент Эстонии призвал закрыть украинское небо, ввести торговое эмбарго против РФ и Беларуси и подержать Украину в достижении членства в НАТО и ЕС.