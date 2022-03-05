Зеленский раскритиковал НАТО за отказ закрывать небо над Украиной (видео)

Страны НАТО, объяснил глава украинского государства, сами создали нарратив, будто закрытое небо над Украиной спровоцирует агрессию против альянса.

В своем обращении к жителям страны президент Владимир Зеленский назвал народ Украины великим, а страну — сильной и свободной. Запись обращения опубликована на странице Офиса президента в Facebook.

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"Мы выдержали 9 дней тьмы, 9 дней зла. Украина ответила на вызов со стороны агрессора как умеет в мгновение наивысшей опасности, продемонстрировав героизм, солидарность и взаимопомощь", — сказал Зеленский, добавив, что это "втрое дольше, чем тот срок, который это зло нам отводило".

"Мы ответили по-нашему, по-украински — так что история Европы запомнит это навсегда, будет рассказывать об этом детям и покажем внукам. Весь континент будет знать города: Харьков, Чернигов, Сумы, Волноваху, Мариуполь, Николаев и многие другие города, которые выдержали самое страшное наступление со времен Второй Мировой", — заявил Зеленский. Он считает это свершившимся фактом — вне зависимости от того, каково положение на фронте на текущую минуту.

"Стратегически все понятно: украинцы единые — от Ужгорода до Харькова, от Киева до Херсона. Украинцы гоняют врага под Киевом, бьют за Охтырку, карают за Гостомель и отомстят за Херсон, наш Херсон, украинский Херсон", — президент также напомнил, что украинцы не позволили себя унизить во время дешевого циничного розыгрыша на центральной площади Херсона, где оккупанты решили организовать съемку постановочной раздачи "гуманитарки" для российского пропагандистского ТВ.

Горожане встречали оккупантов с национальными флагами Украины. Местное население устроило протестную акцию и дало понять, что не намерено участвовать в раздаче гуманитарной помощи. Президент отметил мужество херсонцев, которые вышли против вооруженного врага и отказались играть по правилам оккупантов.

Саммит НАТО

Президент назвал прошедший 4 марта саммит НАТО слабым и растерянным, на котором стало очевидно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер 1.

Все разведки мира, объяснил Зеленский, прекрасно знакомы с планами врага и подтверждают, что Россия намерена продолжать наступление.

"9 дней мы наблюдаем жесткую войну. Рушат наши города, обстреливают наших людей, наших детей, жилые кварталы, церкви, школы, уничтожают все, что обеспечивает нормальную жизнь. И хотят это продолжать, — объяснил президент. — Зная, что новые жертвы неминуемы, НАТО сознательно утвердило решение не закрывать небо над Украиной".

Страны НАТО, объяснил глава украинского государства, сами создали нарратив, согласно которому, закрытое небо над Украиной спровоцирует агрессию против альянса.

"Это самогипноз внутренне слабых, неуверенных", — сказал президент, отметив, что все люди, которые погибнут в дальнейшем, погибнут также и по вине НАТО, из-за их слабости и разобщенности.

"Все, на что сподобился альянс — это провести через свои закупки 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы лучше горел, но он уже для нас сгорел в огне российских войск. Разве такого НАТО мы хотели?" — задался риторическим вопросом украинский лидер.

"Сегодня руководство альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись создать бесполетную зону, — сказал Зеленский, — от нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за общую Европу, за нашу общую свободу".

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты сбросили на Харьков фугасную бомбу. Это оружие может пробивать прочные стены и стать угрозой людям, прячущимся в подвалах.