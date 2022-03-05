Зеленський розкритикував НАТО за відмову закривати небо над Україною (відео)

Країни НАТО, пояснив глава української держави, самі створили наратив, начебто закрите небо над Україною спровокує агресію проти Альянсу.

У своєму зверненні до жителів країни президент Володимир Зеленський назвав народ України великим, а країну — сильною і вільною. Запис звернення опубліковано на сторінці Офісу президента у Facebook.

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"Ми витримали 9 днів пітьми, 9 днів зла. Україна відповіла на виклик з боку агресора як уміє в мить найбільшої небезпеки, продемонструвавши героїзм, солідарність та взаємодопомогу", — сказав Зеленський, додавши, що це "втричі довше, ніж той термін, який це зло нам відводило”.

"Ми відповіли по-нашому, по-українськи — так що історія Європи запам'ятає це назавжди, розповідатиме про це дітям і покаже внукам. Весь континент знатиме міста: Харків, Чернігів, Суми, Волноваху, Маріуполь, Миколаїв та багато інших міст, які витримали найстрашніший наступ із часів Другої Світової", — заявив Зеленський. Він вважає це доконаним фактом — незалежно від того, яке становище на фронті на поточну хвилину.

"Стратегічно все зрозуміло: українці єдині — від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсона. Українці ганяють ворога під Києвом, б'ють за Охтирку, карають за Гостомель та помстяться за Херсон, наш Херсон, український Херсон", — президент також нагадав, що українці не дозволили себе принизити під час дешевого цинічного розіграшу на центральній площі Херсона, де окупанти вирішили організувати зйомку постановки роздавання "гуманітарки" для російського пропагандистського ТБ.

Городяни зустрічали окупантів із національними прапорами України. Місцеве населення влаштувало протестну акцію і дало зрозуміти, що не має на меті брати участь у роздачі гуманітарної допомоги. Президент відмітив мужність херсонців, які вийшли проти озброєного ворога та відмовилися грати за правилами окупантів.

Саміт НАТО

Президент назвав саміт НАТО, що відбувся 4 березня, слабким і розгубленим, на якому стало очевидним, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер 1.

Усі розвідки світу, пояснив Зеленський, чудово знайомі з планами ворога та підтверджують, що Росія має на меті продовжувати наступ.

"9 днів ми спостерігаємо жорстку війну. Знищують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують усе, що забезпечує нормальне життя. І хочуть це продовжувати, — пояснив президент. — Знаючи, що нові жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною".

Країни НАТО, пояснив глава української держави, самі створили наратив, згідно з яким закрите небо над Україною спровокує агресію проти альянсу.

"Це самогіпноз внутрішньо слабких, невпевнених", — сказав президент, зазначивши, що всі люди, які загинуть надалі, загинуть також і з вини НАТО через їхню слабкість і роз'єднаність.

"Все, на що сподобився альянс — це провести через свої закупівлі 50 тонн дизпалива для України. Напевно, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, щоб краще горів, але він уже для нас згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли ?" — поставив риторичне запитання український лідер.

"Сьогодні керівництво альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст і сіл, відмовившись створити безпольотну зону, — сказав Зеленський, — від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за спільну Європу, за нашу спільну свободу".

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти скинули на Харків фугасну бомбу. Ця зброя може пробивати міцні стіни та стати загрозою для людей, що ховаються в підвалах.