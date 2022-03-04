"Приведет к войне с РФ": НАТО отказалось закрыть небо над Украиной (видео)

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, отправлять в нашу страну своих военных также не будут.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет закрывать небо над Украиной. С таким решением солидарны все члены НАТО и их союзники. По его словам, НАТО не хочет вводить бесполетную зону над украинским небом, потому это приведет к прямому конфликту с Россией. Также не будут отправлять свои войска на украинскую территорию. Об этом Йенс Столтенберг сообщил на брифинге по итогам встреч министров иностранных дел стран блока в Брюсселе.

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Йенс Столтенберг добавил, что единственный способ организовать закрытие неба над Украиной — это отправлять собственные самолеты и сбывать российские. По его словам, это приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. И все может закончиться полноценной войной в Европе, в которой будут задействованы намного больше стран. Это также касается и введения войск Альянса на территорию Украины.

"Что касается бесполетной зоны. Это было упомянуто. В то же время союзники соглашаются, что самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством или войска НАТО — действовать на территории Украины", — сказал Столтенберг.

Он также заявил, что цель Альянса — не допустить, чтобы военный конфликт вышел за пределы Украины. Потому что это приведет к еще большим жертвам среди людей.

"Наша главная задача — защитить миллиард людей, которые живут в 30 странах-членах НАТО", — заявил генсек НАТО.

Напомним, в пятницу, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть воздушное пространство над Украиной на фоне новости о том, что российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре. Кроме того, Зеленский потребовал ввести дополнительные санкции против страны-агрессора.

Ранее, 3 марта Венгрия разблокировала поставки НАТОвских систем противовоздушной обороны. Глава Министерства иностранных дел Украины просит союзников предоставить новые системы ПВО, потому что зенитные ракетные комплексы Stinger и "Стрела" не решают проблему российских ракет.