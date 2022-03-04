Зеленский призвал ввести санкции против РФ за атаку на Запорожскую АЭС

Президент Украины также заявил о необходимости закрыть воздушное пространство над страной в связи с обстрелом ядерного объекта.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада немедленного закрытия воздушного пространства над страной в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. Помимо это глава государства призвал ввести санкции против РФ в связи с инцидентом. Об этом Зеленский заявил в ходе своего ежедневного видеообращения в пятницу, 4 марта.

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По словам Зеленского, в результате атаки РФ могла случиться атомная катастрофа по масштабам "как шесть Чернобылей". При этом президент заявил, что войска РФ обстреливали АЭС по "прямой наводке".

"Русские люди, я хочу обратиться к вам. Как это вообще возможно? Мы же вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит. Жертвы… Как вы могли это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить… Радиация не знает, где границы России", — сказал президент.

Зеленский рассказал, что на протяжении ночи он контактировал с лидерами других стран и организаций, включая МАГАТЭ, которая запустила круглосуточный Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования. Также, по словам Зеленского, Великобритания созывает заседание Совета безопасности ООН из-за атаки на АЭС.

"Нужно немедленное ужесточение санкций против государства – ядерного террориста. Нужно немедленное закрытие неба над Украиной, потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам", — сказал президент.

Глава государства также призвал жителей Энергодара "прогнать" оккупантов из города, отметив, что РФ завела на территорию Украины "абсолютное большинство своих войск".

"Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, снова Харьков, Мариуполь. Целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Уничтожают людей. Жилые кварталы. Только за вчерашний день в Чернигове российские бомбы убили 47 человек. Мирных люди. Харьков… Просто уничтожают Харьков реактивной артиллерией и авиаударами. Россия. Уничтожает. Харьков. Как это случилось?", — заявил Зеленский.

Также президент Упомянул, что оккупанты готовят провокации в Херсоне, где планируется "разыграть спектакль" с пророссийским митингом, для чего в город были завезены иностранцы.

"Хотят сделать телекартинку, будто Херсон уже не украинский. Я хочу напомнить, что с этого они начинали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Вы понимаете, что с ними потом произошло. Это нужно остановить", — сказал глава государства, добавив, что жители города должны противостоять РФ и остановить ее планы.

"Мы боремся против мощного врага, превосходящего нас численностью. Превосходящего нас количеством техники. Но который на тысячи световых лет далек от нас, от нормальных людей, имеющих достоинство. Покажите это… Обязательно дайте знать оккупантам, что находиться в Херсоне они могут только временно. И никогда не смогут владеть вашим городом, Херсоном. Как и любым другим украинским городом – городом нашего государства", — резюмировал Зеленский.

Напомним, этой ночью Зеленский выступил с срочным обращением по поводу пожара на ЗАЭС, в котором сообщил, что действия РФ могут привести к катастрофе глобального масштаба.

Ранее мы писали, что украинским спасателям удалось потушить возгорание на территории АЭС.