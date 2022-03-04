Зеленський закликав запровадити санкції проти РФ за атаку на Запорізьку АЕС

Президент України також заявив про необхідність закрити повітряний простір над країною через обстріл ядерного об'єкта.

Президент України Володимир Зеленський вимагає від Заходу негайного закриття повітряного простору над країною у зв'язку з обстрілом Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі. Крім цього, глава держави закликав ввести санкції проти РФ у зв'язку з інцидентом. Про це Зеленський заявив під час свого щоденного відеозвернення у п'ятницю, 4 березня.

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За словами Зеленського, унаслідок атаки РФ могла статися атомна катастрофа за масштабами "як шість Чорнобилів". При цьому президент заявив, що війська РФ обстрілювали АЕС із "прямого наведення".

"Російські люди, я хочу звернутися до вас. Як це взагалі можливо? Ми ж разом у 86-му році боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви повинні пам'ятати розкиданий вибухом графіт, що горить. Жертви… Як ви могли це забути? А якщо ви не забули, то вам не можна мовчати. Ви повинні сказати своїй владі, вийти на вулиці та говорити, що ви хочете жити… Радіація не знає, де кордони Росії", — сказав президент.

Зеленський розповів, що протягом ночі він контактував із лідерами інших країн та організацій, враховуючи МАГАТЕ, яка запустила цілодобовий Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій у режимі цілодобового реагування. Також, за словами Зеленського, Великобританія скликає засідання Ради безпеки ООН через атаку на АЕС.

"Потрібне негайне посилення санкцій проти держави — ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною, тому що тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами й авіабомбами по атомних об'єктах", — сказав президент.

Глава держави також закликав мешканців Енергодара "прогнати" окупантів із міста, зазначивши, що РФ завела на територію України "абсолютну більшість своїх військ".

"Українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, знову Харків, Маріуполь. Цілеспрямовано знищують громадянську інфраструктуру. Знищують людей. Житлові квартали. Тільки за вчорашній день у Чернігові російські бомби вбили 47 людей. Мирні люди. Харків… Просто знищують Харків реактивною артилерією та авіаударами. Росія. Знищує. Харків. Як це сталося?" — заявив Зеленський.

Також президент згадав, що окупанти готують провокації в Херсоні, де планується "розіграти виставу" з проросійським мітингом, для чого в місто були завезені іноземці.

"Хочуть зробити телекартинку, ніби Херсон уже не український. Я хочу нагадати, що з цього вони починали так звані "ДНР" та "ЛНР". Ви розумієте, що з ними потім сталося. Це треба зупинити", — сказав глава держави, додавши, що жителі міста мають протистояти РФ та зупинити її плани.

"Ми боремося проти потужного ворога, який перевершує нас чисельністю. Перевершує нас кількістю техніки. Але який на тисячі світлових років далекий від нас, від нормальних людей, які мають гідність. Покажіть це… Обов'язково дайте знати окупантам, що знаходитися в Херсоні вони можуть бути тільки тимчасово. І ніколи не зможуть володіти вашим містом, Херсоном. Як і будь-яким іншим українським містом — містом нашої держави", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, цієї ночі Зеленський виступив із терміновим зверненням щодо пожежі на ЗАЕС, в якому повідомив, що дії РФ можуть призвести до катастрофи глобального масштабу.

Раніше ми писали, що українським рятувальникам вдалося загасити спалах на території АЕС.