"Закроем небо сами". Данилов попросил НАТО передать Украине необходимое вооружение

По словам секретаря СНБО, победа Украины и не проигрыш Запада в противостоянии с Россией напрямую зависят от "безопасного неба". Данилов призвал Запад передать Киеву боевую авиацию, средства ПВО, а также закрыть над Украиной воздушное пространство.

Запад должен передать Украине боевую авиацию и средства ПВО. И если Североатлантический Альянс откажется закрывать небо над нашей страной — Киев сделает это самостоятельно. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По словам секретаря СНБО, Кремль просчитался при составлении плана полномасштабного вторжения в Украину, ожидая вялую реакцию со стороны Запада.

Как отметил Данилов, для России все изменилось после 24 февраля, когда весь мир объединился вокруг нашей страны.

"Запад очнулся, когда оказался на грани потери всего, что составляет его сущность: ценности, мораль и принципы. Мир сплотился вокруг Украины, и линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов", — продолжил секретарь СНБО и поблагодарил союзников за поддержку, а также за оказанную военную помощь.

Вместе с этим, как утверждает Данилов, победа Украины в противостоянии с Россией напрямую зависит от "безопасного неба". В этом контексте секретарь Совета национальной безопасности призвал Запад передать Киеву боевую авиацию, средства ПВО, а также закрыть воздушное пространство.

Данилов также предупредил, что если Североатлантический Альянс не может закрыть небо над Украиной, то наша страна сделает это самостоятельно.

"Если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", — резюмировал Данилов в своем Facebook.

[ + – ] Украина самостоятельно закроет небо над страной, если НАТО отказывается, - Данилов

Отметим, что ранее Североатлантический Альянс отказывался закрывать небо над Украиной. Как отмечал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, введение бесполетной зоны приведет к тому, что военный блок станет участником вооруженого конфликта с Россией.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за отказ закрывать небо над Украиной. По словам главы государства, члены Альянса сами создали нарратив о том, что введение бесполетной зоны приведет к прямому военному конфликту с Россией. Зеленский также предупредил, что все граждане, которых убьет российская авиация, погибнут по вине НАТО.