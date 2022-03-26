"Дайте нам оружие": Подоляк призвал союзников предоставить Украине "адекватную помощь"

Помимо военной помощи Украина хочет видеть от партнеров экономическое давление на Москву, в том числе путем эмбарго российских энергоресурсов.

Для эффективности переговоров между Россией и Украиной Киеву нужна адекватная помощь международных партнеров. Речь идет, в частности, о предоставлении систем противовоздушной обороны, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, фрагмент текста которого опубликовала пресс-служба ОП.

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По его словам, если страны НАТО не готовы закрыть небо в Украине, ВСУ могут сами справиться с захватчиками, но для этого надо ПВО.

"Второе: дайте нам оружие, чтобы разблокировать такие города как Мариуполь. Третье: нужны санкции наподобие нефтяного эмбарго, максимальные ограничения по финансовым операциям и т.п.", — заявил Подоляк.

Как известно, Киев неоднократно призывал страны НАТО закрыть небо в Украине, что поддерживал ряд евроейских государств. К примеру, Литва и Латвия.

Но в Альянсе заявили, что не будут устанавливать бесполетную зону над Украиной, поскольку это чревато началом Третьей мировой войны. Президент Владимир Зеленский раскритиковал такую позицию НАТО.