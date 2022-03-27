Україна розгортає ПЗРК Starstreak для бойового застосування, — Міноборони Великої Британії

Як зазначає міністр оборони Королівства Бен Воллес, частина українських військовослужбовців уже пройшла навчання з використання ракетних комплексів британського виробництва.

Переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak, передані Україні, наразі розгортаються для подальшого використання проти авіації РФ. Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес.

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За його словами, частина українських військовослужбовців уже пройшла навчання, а перші ЗРК Starstreak, призначені для ліквідації ворожої авіації, що низько летить, наразі розгортаються для бойового застосування.

Міністр оборони Великобританії впевнений, що президент РФ Володимир Путін уже програв повномасштабну війну з Україною, а власний народ запам'ятає його як людину, яка відправила на смерть тисячі молодих росіян.

"Його пам'ятатимуть як людину, яка продемонструвала, що її збройні сили не були непереможними і, по суті, були погано оснащені. І вона, ймовірно, доживе свої дні, будучи запрошеною на щорічне святкування до Північної Кореї", — додав Бен Воллес у спілкуванні з журналістами.

Starstreak — переносний зенітно-ракетний комплекс британського виробництва, призначений для знищення ворожої авіації на низькій висоті. Озброєння дозволяє збивати об'єкти на відстані до 5 кілометрів. Ракета Starstreak здатна розвивати швидкість до 4200 кілометрів на годину, а вартість ПЗРК становить близько $1300.

[ + – ] Великобританія передала Україні ПЗРК Starstreak

Нагадаємо, вперше інформація про постачання ПЗРК Starstreak в Україну з'явилася 9 березня. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголошував, що британське озброєння, яке буде передано Києву, дозволить закрити небо від російської авіації.

16 березня Бен Воллес підтвердив відправлення ПЗРК Starstreak в Україну. Голова Міноборони Королівства не уточнив, яку саме кількість комплексів Лондон відправив до Києва для захисту від авіації РФ.