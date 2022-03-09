Великобританія надасть Україні ПЗРК Starstreak для боротьби з авіацією РФ (фото)
Ракета, випущена із ПЗРК, здатна вразити ціль на висоті до 5000 метрів на швидкості близько 4200 км/год.
Великобританія передасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak для захисту від російських повітряних атак. Про це повідомляє Reuters.
Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що ПЗРК є оборонною зброєю і має допомогти Україні закрити небо від російської авіації.
"Вкрай важливо, щоб Україна зберегла свою здатність літати та придушувати російські повітові напади", — наголосив міністр.
Наразі в Міноборони розглядає варіанти навчання українських військових управлінню Starstreak, а також доставлення ПЗРК до України.
Що таке Starteak?
Starstreak — це переносний зенітно-ракетний комплекс, прийнятий на озброєння Сполученого королівства в 1997 році. Призначений для знищення повітряної цілі на висоті до 5000 метрів на дистанції понад 6000 метрів.
Бойова частина ракети важить 0,9 кг і здатна розвивати швидкість до 3,5 махів (4200 км/год). Вона складається із трьох кінетичних вольфрамових субелементів. Вартість одного ПЗРК складає 130 тисяч доларів.
Нагадаємо, Єнс Столтенберг застеріг РФ від атак по лініях постачання України. Це сприятиме ескалації конфлікту.
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