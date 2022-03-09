Сприятиме ескалації: Столтенберг застеріг РФ від атак на лінії постачання України

За словами генсека Столтенберга, напад на територію або сили Альянсу вважатимуть атакою на все НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Росію, що будь-яка атака на лінії постачання країн-союзників України зброєю та боєприпасами стане ескалацією війни. Про це він заявив в інтерв'ю CBC News.

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За словами Столтенберга, НАТО допомагає Україні відстоювати право на самооборону, яке закріплено в статуті ООН. Також генсек застеріг Путіна від атаки на будь-яку країну Альянсу. Тоді пустять в дію 5 статтю про самооборону. Напад на будь-кого з членів НАТО є нападом на всі 30 країн-членів.

"Я абсолютно переконаний, що президент Путін знає про це і ми ліквідуємо всі підстави для прорахунків, нерозуміння нашого зобов'язання захищати кожен дюйм території НАТО", — заявив Столтенберг.

Він також додав, що напад на територію Альянсу або сили, можливості НАТО вважатимуть атакою. Столтенберг сказав, що вони чітко розрізняють лінії постачання всередині України та ті, що діють за її межами.

Нагадаємо, за перший тиждень війни НАТО передало Україні понад 17 000 одиниць протитанкової зброї. Зазначимо, що Нідерланди поставлять Україні найсучасніші радари для спостереження та виявлення зброї.

У Міноборони України закликав українців не повідомляти про те, яку зброю постачають Україні.