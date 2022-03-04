Нідерланди поставлять Україні найсучасніші радари: названі терміни (відео)

Про те, що Україна отримає допомогу техніку для спостереження, стало відомо ще кілька тижнів тому.

Два переносні 2D радари наземного спостереження Squire та п'ять радарів виявлення зброї AN/TPQ-36 Firefinder поставить в Україну Міністерство оборони Нідерландів для протистояння російській агресії, повідомляє видання Janes.

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Що являють собою радари

Thales Squire

Цей радар використовується для 2D-наземного спостереження та виявлення цілей разом із коригуванням артилерійського вогню. Squire може "побачити" людей, які рухаються на відстані понад 10 км, а також транспортні засоби в русі розміром з танк на відстані до 48 км. Попадання снарядів можна виявити на дальностях до 20 км, а мікробезпілотних літальних апаратів (БПЛА) — на 5-6 км.

Важить такий радар, включаючи штатив, кабелі, гарнітуру, ремені для перенесення та акумуляторну батарею менше 45 кг.

Щоб оператори могли ефективно використовувати радар Squire, необхідні програми навчання, для чого необхідні до трьох місяців.

[ + – ] Thales Squire

AN/TPQ-36 Firefinder

AN/TPQ-36(V) — це тривимірна мобільна радіолокаційна станція з фазованими антенними ґратами, яка автоматично виявляє ворожі міномети, артилерію та ракетні установки. Радар може обробляти одночасний вогонь зі зброї в кількох місцях, визначати місце "першого пострілу" та створювати електронну "завісу" в секторі 90°.

Вага такої системи становить 1134, а її укриття для оператора перевозиться або на багатоцільовому колісному транспортному засобі високої рухливості, або на 2,75-тонній вантажівці, яка може бути розташована на відстані до 50 м від безпілотних антенно-приймачів.

Українська армія вже знайома з цією системою, оскільки в листопаді 2015 року американці поставили нашій країні два контрбатарейні радари AN/TPQ-36 у межах програми допомоги США в галузі військового та технічного співробітництва на суму $20 млн.

[ + – ] Перші AN/TPQ-36 Firefinder ЗСУ отримали із США ще у 2015 році

Доставка радарів займе один-два тижні. Оскільки вони виділяються з оперативних резервів МО Нідерландів, то їх потрібно буде поповнити, щоб не страждала безпека держави. В Україні ж вони допоможуть захисту країни та ефективному протистоянню російським військам.

Також Нідерланди нададуть нашій країні снайперські гвинтівки Barrett, двох роботів-міношукачів, каски та балістичні жилети.

Про те, що уряд Нідерландів готує допомогу Україні, стало відомо ще 18 лютого. Тепер же названо приблизні терміни постачання.

Тим часом до Києва вже доставлено нову велику партію протитанкових гранатометів NLAW.