Снайперські гвинтівки, радари та роботи: Нідерланди нададуть Україні військову допомогу

Згідно з рішенням чиновників, якщо українським військовим буде потрібен інструктаж або навчання використання техніки, міноборони Нідерландів проведе його за межами нашої країни.

Кабінет міністрів Нідерландів погодився на прохання України про військову підтримку та, серед іншого, поставить країні снайперські гвинтівки, бойові каски та радари. Ця допомога, як заявив кабінет міністрів Нідерландів, відповідає правилам Європейського союзу щодо експорту зброї, повідомляє NL Times

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Нідерланди передадуть Україні:

30 металодетекторів для виявлення мін, саморобних вибухових пристроїв та зброї, захованих під землею.

Роботів із провідним керуванням для виявлення морських мін.

П'ять радарів виявлення зброї.

Два радари спостереження за полем бою для виявлення розташування ворожої артилерії.

100 снайперських гвинтівок з 30 000 одиниць боєприпасів.

3000 бойових касок.

2000 осколкових жилетів для індивідуального захисту.

Якщо українським військовим буде потрібен інструктаж або навчання на використання голландської техніки, міноборони Нідерландів проведе його за межами України. Уряд Нідерландів заявив, що жоден голландський солдат не вирушить до України для бойових чи інших дій.

"Основа зусиль уряду, як і раніше, спрямована на деескалацію ситуації через діалог і дипломатію. Тому що запобігання війні залишається найвищим пріоритетом. Водночас Україна має бути в змозі захистити себе від можливого збройного нападу Росії на її території", — заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

Саме з вказаної причини Кабмін Нідерландів ухвалив рішення про постачання цих товарів військового призначення в Україну.

"Нідерланди підтримують Україну за багатьма напрямами і тому, як і низка інших партнерів, готові підтримувати товари військового призначення. Ми робимо це із солідарності і як частина ширшого пакету разом з ЄС та союзниками з НАТО", — заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Раніше Фокус повідомляв, що колону з гуманітарною допомогою ООН було обстріляно біля КПВВ "Щастя".

Україна просить НАТО надіслати їй допомогу на випадок, якщо виникнуть надзвичайні ситуації.

Російський рубль та українська гривня обвалилися на тлі військового загострення.