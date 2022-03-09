"Ворог не повинен знати, чого йому чекати": Резніков закликав українців мовчати на рахунок військової допомоги від партнерів

Уся інформація щодо військової допомоги, яку можна буде опублікувати за погодженням із союзниками, буде оприлюднена.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців не публікувати інформацію щодо постачання зброї нашій країні від партнерів. Це може негативно вплинути на отримання армією додаткових можливостей, пише чиновник у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами — отримання ЗСУ зброї від міжнародних партнерів це копітка праця, яка вартує великих зусиль.

"У зв'язку з цим я звертаюся з проханням до всіх. Будь ласка, не розповсюджуйте повідомлення про надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримуйтесь від коментарів щодо цього. Залиште право висловлюватися на ці теми лише офіційним особам. Я розумію прагнення людей поділитися хорошими новинами. Але іноді це створює інформаційне тло, що негативно впливає на результат", — заявив Резніков.

Поширення інформації про постачання може ускладнити отримання додаткових можливостей нашої армії.

"У результаті Україна може зазнавати втрат, яких ми могли уникнути і маємо уникати!" — зауважив міністр.

Голова Міноборони додав, що всю інформацію, яку можна буде оприлюднити за погодженням із партнерами, буде оприлюднено.

"Ворог не повинен знати, чого йому чекати. Нехай це буде йому неприємним сюрпризом. Сподіваються на розуміння", — підсумував політик.

Раніше Фокус публікував список країн, які надають військову допомогу Україні.

Також повідомлялося, що в Україну прибуло 500 ракет "Stinger" та 1000 гранатометів з Німеччини на початку березня.