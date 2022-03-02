В Україну прибуло 500 ракет Stinger і 1000 гранатометів із Німеччини, — ЗМІ

Більшість німців підтримують рішення уряду Німеччини надати Україні озброєння на тлі вторгнення Росії.

В Україну прибула військова допомога з Німеччини. Збройні сили України отримали 1000 реактивних гранатометів і 500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger. Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на джерела в уряді.

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Думку про надання оборонної зброї змінив як німецький уряд, так і самі німці. Журналісти повідомляють, що згідно з опитуванням, проведеним 28 лютого, 78% громадян Німеччини підтримують надання Україні зброї, а 16% — проти. До російського вторгнення в Україну таке рішення підтримували лише 22% німців, а 68% були проти.

Що це за зброя:

Зенітна ракета Stinger — зброя, яка призначена для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Ракета оснащена системою наведення, яка використовує інфрачервоні та ультрафіолетові сигнали. Після пострілу вона автоматично летить до мети, якщо не промахується.

Реактивний гранатомет Panzerfaust 3 – 13-кілограмова зброя, з якої солдати можуть вражати цілі на відстані від 300 до 400 метрів. Залежно від боєприпасу він може пробивати броньовану сталь завтовшки 70 сантиметрів або залізобетон завтовшки 24 сантиметри, наприклад, у бункерних системах.

26 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна змінить свою політику щодо надання зброї через вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що Україна отримає військову допомогу.

"Російська атака знаменує переломний момент. Наш обов'язок — зробити все можливе, щоб підтримати Україну для захисту від армії вторгнення Путіна. Тому ми поставляємо 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger нашим друзям", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, військову допомогу Україні на тлі війни з Росією надали вже 13 країн. Цей список містить: США, Великобританія, Франція, Нідерланди, Німеччина, Канада, Бельгія, Португалія, Греція, Румунія, Іспанія та Чехія. Окрім того, озброєння надасть Швеція, порушивши нейтралітет.

Раніше, 27 березня, німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина знизить залежність від російського газу. Країна вирішила прискорити роботи з будівництва двох терміналів LNG, щоб знизити залежність від імпорту російського газу.