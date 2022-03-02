В Украину прибыло 500 ракет "Stinger" и 1000 гранатометов из Германии, — СМИ

Большинство немцев поддерживает решение правительства Германии предоставить Украине вооружение на фоне вторжения России.

В Украину прибыла военная помощь из Германии. Вооруженные силы Украины получили 1000 реактивных гранатометов и 500 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой источники в правительстве.

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Мнение на предоставление оборонного оружия поменяло не только немецкое правительство, но и сами немцы. Журналисты сообщают, что согласно опросу, который был проведен 28 февраля, 78% граждан Германии поддерживает предоставление Украине оружия, а 16% — против. До Российского вторжения в Украину такое решение поддерживали только 22% немцев, а 68% — были против.

Что это за оружие:

Зенитная ракета Stinger — оружие, которое предназначено для поpажения как на встpечных, так и на догонных куpсах самолетов, включая свеpхзвуковые, и веpтолетов, совеpшающих полеты на малых и пpедельно малых высотах. Ракета оснащена системой наведения, использующей инфракрасные и ультрафиолетовые сигналы. После выстрела она автоматически летит к цели, если не промахивается.

Реактивный гранатомет Panzerfaust 3 — 13-килограммовое оружие, из которого солдаты могут поражать цели на расстоянии от 300 до 400 метров. В зависимости от боеприпаса он может пробивать бронированную сталь толщиной 70 сантиметров или железобетон толщиной 24 сантиметра, например, в бункерных системах

26 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна изменит свою политику по предоставлению оружия из-за вторжения России в Украину. Он заявил, что Украина получит военную помощь.

"Российская атака знаменует переломный момент. Наша обязанность — сделать все возможное, чтобы поддержать Украину для защиты от армии вторжения Путина. Поэтому мы поставляем 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger нашим друзьям", — написал он в Twitter.

Напомним, военную помощь Украине на фоне войны с Россией предоставили уже 13 стран. В этот список входит: США, Великобритания, Франция, Нидерланды, Германия, Канада, Бельгия, Португалия, Греция, Румыния, Испания и Чехия. Кроме того, вооружение предоставит Швеция, нарушив нейтралитет.

Ранее, 27 марта немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия снизит зависимость от российского газа. Страна решила ускорить работы по строительству в стране двух терминалов LNG, чтобы снизить зависимость от импорта российского газа.