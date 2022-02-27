Без "Северного потока-2". Германия снизит зависимость о российского газа, — Олаф Шольц
Германия построит два LNG-терминала для приема сжиженного природного газа.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 27 февраля, что Германия решила ускорить работы по строительству в стране двух терминалов LNG, чтобы снизить зависимость от импорта российского газа. Об этом пишет издание "S&P Global".
По данным издания, в своем обращении к парламенту Германии Шольц также заявил, что Германия будет стремиться увеличить свои запасы газа на 2 миллиарда кубометров за счет использования вариантов долгосрочного хранения, а также покупать газ в координации с ЕС.
"Германия особенно зависит от импорта российского газа для удовлетворения спроса. В 2020 году контролируемый государством российский "Газпром" продал 45,8 млрд кубометров газа Германии и увеличил продажи на 10,5% в прошлом году, что означает в общей сложности 50,6 млрд кубометров газа из России в 2021 году", — говорится в статье.
Отмечается, что чистый импорт газа в Германию в прошлом году составил около 84 млрд кубометров, а на Россию приходилось около 60% импорта газа в Германию в 2021 году.
"Мы сделаем больше, чтобы гарантировать более надежное энергоснабжение нашей страны", — сказал Шольц, добавив, что Германия будет работать над снижением своей зависимости от "единственных поставщиков".
По словам Шольца, недавние события показали, что энергетическая политика имеет решающее значение не только для экономики и окружающей среды Германии, но и для безопасности Германии.
"Мы должны принять важные решения. Мы также решили быстро построить два терминала LNG в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене", — цитирует издание слова Шольца.
Напомним, ранее в Германии отреагировали на признание Россией незаконных "ЛДНР". Канцлер Германии Олаф Шольц поручил Минэкономики заново оценить проект "Северный поток-2" и сертификация проекта была остановлена.