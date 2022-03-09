"Враг не должен знать, чего ему ждать": Резников призвал украинцев молчать на счет военной помощи от партнеров

Вся информация на счет военной помощи, которую можно будет опубликовать по согласованию с союзниками, будет обнародована.

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев не публиковать информацию о поставках оружия нашей стране от партнеров. Это может негативно повлиять на получение армией дополнительных возможностей, написал чиновник в Facebook.

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По его словам — получение ВСУ оружия от международных партнеров это кропотливый труд, который стоит больших усилий.

"В связи с этим я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев на этот счет. Оставьте право высказываться на эти темы только официальным лицам. Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, негативно влияющий на результат", — заявил Резников.

Распространение информации о поставках может осложнить получение дополнительных возможностей нашей армией.

"В результате Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать!" — отметил министр.

Глава Минобороны добавил, что всю информацию, которую можно будет обнародовать по согласованию с партнерами, она будет обнародована.

"Враг не должен знать, чего ему ждать. Пусть это будет ему неприятным сюрпризом. Надеются на понимание", — подытожил политик.

Ранее Фокус публиковал список стран, которые предоставляют военную помощь Украине.

Также сообщалось, что в Украину прибыло 500 ракет "Stinger" и 1000 гранатометов из Германии в начале марта.