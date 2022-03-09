Будет способствовать эскалации: Столтенберг предостерег РФ от атак на линии снабжения Украины
По словам генсека Столтенберга, нападение на территорию или силы Альянса будут считаться атакой на все НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию, что любая атака на линии снабжения стран-союзников Украины оружием и боеприпасами станет эскалацией войны. Об этом он заявил в интервью CBC News.
По словам Столтенберга, НАТО помогает Украине отстаивать право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН. Также генсек предостерег Путина от атаки на любую из стран Альянса. В таком случае будет задействована 5 статья о самообороне. Нападение на любого члена НАТО является нападением на все 30 стран-членов.
"Я абсолютно убежден, что президент Путин знает об этом, и мы устраняем все основания для просчетов, непонимания нашего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО", — заявил Столтенберг.
Он также добавил, что нападение на территорию Альянса или силы, возможности НАТО будет считаться атакой. Столтенберг сказал, что они четко различают линии поставок внутри Украины и теми, которые действуют за ее пределами.
Напомним, за первую неделю войны НАТО передало Украине свыше 17 000 единиц противотанкового оружия. Отметим, что Нидерланды поставят Украине современнейшие радары для наблюдения и обнаружения оружия.
В Минобороны Украины призвал украинцев не сообщать о том, какое оружие поставляется Украине.