За 6 днів США й НАТО передали Україні 17 000 одиниць протитанкової зброї, — NYT

Доставка військової допомоги до кордонів України здійснюється силами компанії "Антонов" літаками Ан-124. Конвої йдуть із Польщі та Румунії до Києва й інших великих міст.

Менше ніж за тиждень Сполучені Штати й НАТО перекинули через кордони Польщі та Румунії понад 17 000 одиниць протитанкової зброї, у тому числі ракети для Javelin. Про це повідомляє The New York Times.

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Журналісти повідомляють, що доставка військової допомоги Україні здійснюється силами української компанії "Антонов" літаком Ан-124. Зброю постачають сухопутним шляхом до Києва й інших великих українських міст.

Вказується, що всю зброю постачають дуже швидко. Для порівняння автори наводять військову допомогу на 60 млн доларів у серпні 2021 року. У листопаді 2021 року постачання все ще не було завершено. 26 лютого США виділили 350 млн доларів військової допомоги. Через 6 днів 70% допомоги було доставлено.

Наразі здійснювати постачання зброї Україні можна через західні кордони, проте офіційні особи в США вважають, що незабаром такої можливості не буде. Росія може почати атакувати конвої зі зброєю. Зазначається, що зброю, яку постачають, Україна використовує вкрай ефективно, зокрема, ударні БПЛА Bayraktar TB2.

"Всі ми були надзвичайно вражені тим, наскільки ефективно українські Збройні сили використовують обладнання, яке ми їм надали. Спостерігачі за Кремлем також були здивовані цим і тим, як вони уповільнили поступ росіян і дуже добре показали себе на полі бою", — заявила Лаура Купер, Високопоставлена співробітниця Пентагону з політики щодо РФ.

Для доставки вантажів використовують аеродроми біля кордону України в Польщі та Румунії.

Також журналісти вказують, що, окрім постачання зброї, США перекинули на територію всієї Східної Європи сили кіберкомандування для перешкоджання цифровим атакам РФ. Проте офіційні особи кажуть, що їхню ефективність складно виміряти.

Крім того, США передали спеціальне комунікаційне обладнання, яке забезпечує зашифровані переговори президента України Володимира Зеленського, зокрема з президентом Штатів Джо Байденом.

Нагадаємо, 3 березня Латвія передала Україні майже 100 БПЛА на безоплатній основі. Проте які саме дрони отримає українська армія, наразі невідомо. Також повідомлялося, що в Україну прибувають колишні морпіхи США та Великобританії для участі у війні проти російських окупантів.