Латвія передала Україні майже сотню безпілотників

Українські Збройні сили отримають від латвійських компаній десятки БПЛА на безоплатній основі.

Латвійські компанії передали Збройним силам України 90 безпілотних літальних апаратів на тлі повномасштабного вторгнення російських військ. Про це повідомило Міністерство оборони Латвії у своєму Twitter у четвер, 3 березня.

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"90 дронів, подарованих латвійськими компаніями, передані ЗСУ", — йдеться у публікації.

Які саме дрони до України прибудуть з-за кордону наразі невідомо.

[ + – ] Твіт ВС Латвії

Нагадаємо, 23 лютого, за кілька годин до початку нападу РФ на Україну, Латвія передала українській стороні оборонні боєприпаси та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Тим часом Болгарія, Польща та Словаччина заявили про те, що мають намір поставити в Україну десятки бойових літаків МіГ-29 та Су-25.

Також ми писали, що за тиждень повномасштабної війни РФ в Україні втрати російських військ склали майже 9 тисяч солдатів, десятки літаків і понад 200 танків. Агресор не досяг успіху в жодному зі стратегічних напрямів, повідомив вранці 3 березня президент України Володимир Зеленський. Крім цього, за словами глави держави, Україна зустрічає перших із 16 тисяч іноземних добровольців, які висловили готовність воювати проти РФ.