В Україну прибула "пташка" з Латвії з ПЗРК Stinger, — Резніков (фото)

За словами голови Міноборони, на борту літака, що прибув в Україну, також були боєприпаси для нашої армії.

В Україну сьогодні ввечері прибула військова допомога з Латвії, зокрема переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У своєму твіті він розповів, що Україна отримала від Латвії боєприпаси оборонного призначення та ПЗРК Stinger. А також подякував латвійським друзям та міністру оборони країни Артісу Пабріксу.

"Прилетіли пташки з Латвії! Оборонні боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший подарунок — Стінгери! Дякую Вам, наші близькі друзі та партнери! І, звичайно ж, спасибі Пабрікс!", — написав Резніков.

[ + – ] Твіт Олексія Резнікова

Також глава Міноборони наголосив, що зараз увесь світ розуміє, що безпека Європи залежить від зміцнення оборони України.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що США дозволили країнам Балтії доставити Україні ракети Stinger та Javelin. Це пов'язано з тим, що згідно з правилами експортного контролю з боку Сполучених Штатів країни-союзники повинні спочатку отримати схвалення в Держдепу перед тим, як передавати будь-яку зброю, отриману від американської сторони, іншим державам.

18 лютого в Україну прибули ракети для ПТРК Javelin з Естонії. За словами естонського посла Каімо Кууска, ракети направлять українській армії та на фронт. Водночас точну кількість ракет, що прибули, не назвав.

Сьогодні стало відомо, що Італія має намір виділити Україні 110 млн євро допомоги на тлі агресії РФ. Глава італійського МЗС Ді Майо також виступив за застосування щодо РФ "стійких" санкцій через ескалацію.