Італія має намір виділити Україні 110 млн євро допомоги на тлі агресії РФ

Глава італійського МЗС Ді Майо також виступив за введення проти РФ "стійких" санкцій у зв'язку з ескалацією.

Італія розглядає можливість надати Україні понад 100 мільйонів євро фінансової допомоги. Про це у середу, 23 лютого, повідомляє агентство Associated Press.

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За даними журналістів, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, виступаючи на брифінгу в Сенаті, заявив, що проти РФ у відповідь на ескалацію щодо України повинні бути застосовані санкції, які були б "стійкими, пропорційними, послідовними і безпосередньо пов'язаними з конкретними подіями".

Крім цього італійська влада розглядає можливість надання українській державі допомоги в розмірі 110 мільйонів євро (125 млн доларів або 3,7 млрд гривень), а також нелетальних матеріалів, таких як обладнання для знешкодження протипіхотних мін.

Також, за даними видання Il Foglio, глава італійського МЗС заявив про намір надати гуманітарну допомогу Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, раніше уряд Литви ухвалив рішення про надання Україні допомоги в розмірі 1,8 млн євро, до якої входить, зокрема й озброєння. Водночас прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував чергові поставки зброї українській стороні у зв'язку з російською загрозою.

Також Фокус писав про те, що Німеччина відмовилася надати Україні допомогу у вигляді озброєння, "щоб не сприяти подальшій ескалації".