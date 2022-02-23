Литва надішле Україні допомогу в розмірі 1,8 млн євро: що в неї входить

За інформацією литовських дипломатів, основну частину допомоги складає озброєння. Решта — обладнання для рятувальних робіт і підтримки зв'язку.

Україна отримає від Литви допомогу в розмірі 1,8 млн євро. Рішення ухвалив уряд країни, йдеться у пресслужбі МЗС країни.

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Ці кошти спрямовані Києву як надзвичайна допомога Україні, йдеться на сайті відомства.

"Два пакети допомоги — на цивільну оборону й озброєння, були сформовані за рахунок статутних служб МВС і державних резервів. Їх загальна вартість становить 1,8 млн євро. Україна повідомила міжнародне співтовариство, що потребує негайної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Литва вирішила допомогти Україні, яка "зіштовхується з безпрецедентною військовою агресією з боку Росії".

"Наша швидка відповідь на оголошений запит про допомогу є важливим знаком підтримки та солідарності з Україною. Це вантаж першої допомоги. Ми продовжуватимемо допомагати Україні в міру наших можливостей, тому що Україна зараз є щитом і для нашої власної безпеки", — сказала міністриня внутрішніх справ Агні Білотайте.

Пакет допомоги враховує обладнання для пожежогасіння і рятувальних робіт — човни, мобільні обігрівальні пристрої, індивідуальні дозиметри та протигази, пожежні рукавички та рукавиці, а також обладнання для зв'язку — брандмауери, маршрутизатори та сервісну станцію. Загальна сума становить 260 тисяч євро.

Крім того, з резерву статутних органів внутрішніх справ в Україну прямує різне озброєння на суму 1,5 млн євро.

Нагадаємо, 23 лютого в Києві проходить зустріч президента Володимира Зеленського та голів Польщі та Литви — Анджея Дуди та Ґітанаса Науседи.

Раніше прем'єр-міністриня Литви Інґріда Шимоніте під час візиту до Києва анонсувала розширення кількості військових інструкторів і військової допомоги Україні.